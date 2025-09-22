Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ У Молдові затримали 74 осіб за підозрою у підготовці заворушень на парламентських виборах

У Молдові затримали 74 осіб за підозрою у підготовці заворушень на парламентських виборах

Дар'я Куркіна
22 вересня, 2025 понедiлок
22:22
Світ Молдова

У Молдові затримали 74 осіб, яких підозрюють у проходженні підготовки в Сербії задля організацій масових заворушень на виборах парламенту, які мають відбутися 28 вересня

Зміст

Про це пише Newsmaker.

На думку правоохоронців, за підготовкою людей до заворушень стоять російські спецслужби. Водночас підозрювані у справі повʼязані з партіями Молдови, а також зі злочинними угрупованнями.

Розслідування з викриття підготовки заворушень розпочали в липні цього року. У його межах виявили діяльність групи осіб, які систематично виїжджали до Сербії для участі у навчаннях, спрямованих на дестабілізацію ситуації в Молдові.

За словами правоохоронців, фігурантів навчали поводженню з вогнепальною зброєю та спецзасобами в Сербії – за це учасники отримували близько €400.

Читайте також: У Молдові на виборах обидва табори лякають тим, що їхні суперники втягнуть країну у війну, - політтехнолог Рохов

Начальник молдовської поліції Віорел Чернеуцяну стверджує: більшість учасників інструктували громадяни РФ.

"Деяких молдаван переконали поїхати до Сербії на навчання під приводом паломництва, але, опинившись там, їх втягнули в підготовку до заворушень. Їх навчали, зокрема, тому, як діяти у разі затримання правоохоронними органами та притягнення до відповідальності… Людей навчали створювати провокації під час протестів, дестабілізувати ситуацію", – йдеться в матеріалі.

Водночас очільник служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяце заявив, що план дестабілізації координували російські спецслужби. Він уточнив, що на території Молдови за планування та керівництво диверсійними операціями відповідав росіянин Андрій Павлов. Той також використовував групу проросійського олігарха Ілана Шора для вербування людей. 

  • Росія планує втручання у вибори в Молдові для ослаблення проєвропейського уряду та впливу на євроінтеграційний курс країни.
Теги:
Новини
Кримінал
Росія
вибори
політика
Молдова
Читайте також:
Іван Світличний
Автор Тетяна Яворська
20 вересня, 2025 субота
"Серце для куль і для рим": минає 96 річниця з дня народження видатного шістдесятника Івана Світличного
трудові мігранти
Автор Анатолій Буряк
20 вересня, 2025 субота
Ексголова МЗС Кулеба вважає, що до України "із задоволенням" прибудуть іммігранти з Бангладешу, Непалу, Індії, Філіппін, В'єтнаму. Гетьманцев заперечив: "Не приведи Боже"
бронетранспортер Bastion
Автор Роман Яворський
20 вересня, 2025 субота
Розробляли для Африки, використовують в Україні: що таке бронетранспортери VLRA Bastion і чому їх так довго везли
Київ
+20.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.6
  • EUR
    Купівля 48.29
    Продаж 48.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
22 вересня
22:40
Оновлено
нічна атака "шахедів"
Росія атакує Україну ударними БПЛА: ситуація ввечері 22 вересня
22:14
Ексклюзив
Олексій Кошель
Влада має бути обережною, щоб на переговорах з РФ не загнати себе у пастку виборів, - політолог Кошель
22:04
Ексклюзив
Євген Дикий
Дикий назвав ключові цілі, які росіяни переслідують у Європі
21:43
Ексклюзив
Олександр Краєв
Трамп бере США в ручне керування, - експерт-міжнародник Краєв
21:21
Шахтар
УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця після 6-го туру
20:53
Денис Бігус
Журналіста Дениса Бігуса мобілізували до лав ЗСУ
20:52
Ексклюзив
Микола Княжицький
Путін вважає, що США благословили його поведінку, - Княжицький
20:31
Трамп Зеленський
Зеленський і Трамп зустрінуться 23 вересня, - Білий дім
20:18
Радослав Сікорський
"Якщо ще одна ракета чи літак увійде в наш простір без дозволу, то очікуйте наслідків": Сікорський на засіданні Радбезу ООН звернувся до РФ
20:05
Представники Угорщини й Словаччини не братимуть участі в обговоренні ЄС щодо "стіни з дронів"
20:00
OPINION
Росія повертається в Азію
19:55
Оновлено
Крістіан Біловар (в центрі), "Динамо" - "Олександрія"
"Динамо" втратило очки з "Олександрією", "Шахтар" здолав "Зорю": результати усіх матчів 6-го туру УПЛ
19:20
Володимир Зеленський
Зеленський подав до ВР законопроєкт про направлення підрозділів ВМС ЗСУ в Туреччину й Британію
19:19
Сенат США
До cенату США внесли законопроєкт щодо заморожених активів Росії
19:13
Молдова
Росія розробила план втручання у вибори в Молдові, - Bloomberg
19:12
Ексклюзив
Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня
Ворог уже має проблеми з логістикою та ПММ: 93-тя ОМБр про південно-костянтинівський напрямок
18:45
Аналітика
дрон-камікадзе
Україна відкриває експорт озброєнь. Частково
18:41
Президент Франції Еммануель Макрон
Макрон вважає, що конфіскація заморожених активів РФ була б порушенням міжнародного права
18:34
Ексклюзив
БПЛА
У західних політиків ще немає ясної картини щодо "Стіни дронів", - засновник компанії-виробника БПЛА Боровик
18:30
Ексклюзив
Трамп та його прихильники підходять до межі, – експерт про політичну ситуацію у США, наступ на свободу слова та як це може вплинути на Україну
18:25
Тейлор Свіфт
Тейлор Свіфт отримає власну радіостанцію у США, де цілодобово гратиме музика попзірки
18:15
Ексклюзив
Олег Рибачук
Наразі відбувається відбір країн, готових вступити в збройний конфлікт із Росією, - політик Рибачук
18:13
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідав Одесу
Зеленський провів розмову з Рютте щодо ППО та програми допомоги PURL
18:00
OPINION
Ядерне роззброєння Росії в обмін на Краматорськ?
17:54
Ексклюзив
Сектор Гази
"Спроба зупинити кровопролиття": політолог Яблонський про визнання Палестини
17:45
Хрещатик
У Києві щодня перекриватимуть Хрещатик під час загальнонаціональної хвилини мовчання
17:31
Ексклюзив
Молдова
У Молдові на виборах обидва табори лякають тим, що їхні суперники втягнуть країну у війну, - політтехнолог Рохов
17:29
Агент РФ, який коригував удари по Запоріжжю, отримав 15 років тюрми
17:26
російський диктатор Володимир Путін
Путін каже, що Захід "підірвав основи діалогу країн з ядерною зброєю", а РФ "готова відповісти на стратегічні загрози"
17:13
ЗСУ
Сили оборони за добу відновили контроль над 1,3 кв. км території на Добропільському напрямку, - Сирський
16:54
Від початку доби на фронті відбулося 83 бої, найбільше — на Покровському напрямку
16:31
Ексклюзив
"Останній чи передостанній крок до розриву дипвідносин": експерт-міжнародник про візит Сальдо до Лукашенка
16:22
Рада безпеки ООН
Американці не вірять, що ООН добре виконує свою роботу, - опитування
16:17
Дональд Туск
Жоден з дронів РФ, що порушили повітряний простір Польщі, не становив загрози для населення, — Туск
16:00
OPINION
США змушені відповідати на російські провокації без жодних двозначностей
15:56
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:41
Убивство Максима Матерухіна на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення
15:07
Купʼянськ
Чому Купʼянськ важливий для окупантів: розповів засновник БО "Реактивна пошта"
14:52
За рік послугою "Шлюб онлайн" у Дії скористалися понад 14 тис. пар
14:42
Ексклюзив
дрони-перехоплювачі ODIN Win_Hit
Чи здатні росіяни на дронове "цунамі": експерт про те, як стримати російські дронові удари
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV