У Молдові затримали 74 осіб за підозрою у підготовці заворушень на парламентських виборах
У Молдові затримали 74 осіб, яких підозрюють у проходженні підготовки в Сербії задля організацій масових заворушень на виборах парламенту, які мають відбутися 28 вересня
Про це пише Newsmaker.
На думку правоохоронців, за підготовкою людей до заворушень стоять російські спецслужби. Водночас підозрювані у справі повʼязані з партіями Молдови, а також зі злочинними угрупованнями.
Розслідування з викриття підготовки заворушень розпочали в липні цього року. У його межах виявили діяльність групи осіб, які систематично виїжджали до Сербії для участі у навчаннях, спрямованих на дестабілізацію ситуації в Молдові.
За словами правоохоронців, фігурантів навчали поводженню з вогнепальною зброєю та спецзасобами в Сербії – за це учасники отримували близько €400.
Начальник молдовської поліції Віорел Чернеуцяну стверджує: більшість учасників інструктували громадяни РФ.
"Деяких молдаван переконали поїхати до Сербії на навчання під приводом паломництва, але, опинившись там, їх втягнули в підготовку до заворушень. Їх навчали, зокрема, тому, як діяти у разі затримання правоохоронними органами та притягнення до відповідальності… Людей навчали створювати провокації під час протестів, дестабілізувати ситуацію", – йдеться в матеріалі.
Водночас очільник служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяце заявив, що план дестабілізації координували російські спецслужби. Він уточнив, що на території Молдови за планування та керівництво диверсійними операціями відповідав росіянин Андрій Павлов. Той також використовував групу проросійського олігарха Ілана Шора для вербування людей.
- Росія планує втручання у вибори в Молдові для ослаблення проєвропейського уряду та впливу на євроінтеграційний курс країни.
