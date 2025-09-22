У Молдові на виборах обидва табори лякають тим, що їхні суперники втягнуть країну у війну, - політтехнолог Рохов

Про це заявив політтехнолог Руслан Рохов у програмі "Світ і ми з Євгеном Магдою" в етері Еспресо.

"Кремль використовує два фактори. Перший - фактично він всі помилки правлячої партії використовує проти них. Друге - це вони намагаються створити відчуття, що начебто PAS втягує Молдову у війну. Мовляв, вона буде на стороні України, а відтак це ризики безпекові. Але те ж саме фактично віддзеркалює і правляча партія, яка каже, що перемога проросійських сил - це втягування Молдови у війну, правда, на стороні РФ", - сказав він.

Рохов розповів про соціологію - 99% респондентів на питання, яке звучало наступним чином: "Чи вважаєте ви, що в результаті виборів головне, щоб не було війни?" - відповіли: так.

"Тобто люди вкрай бояться війни, причому всі, як ліві, так і праві, і фактично обидві сторони, і і проросійський патріотичний блок і правляча партія, вони лякають свого виборця тим, що якщо переможуть опоненти, то опоненти втягнуть у війну. Правда, проросійські сили говорять, що Молдову буде втягнуто в війну з PAS на стороні України, а правляча партія каже про те, що у випадку перемоги проросійських сил, то Молдова буде втягнута у війну на боці Російської Федерації", - підсумував політтехнолог.