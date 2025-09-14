РФ використовує священників і ботів, щоб вплинути на вибори у Молдові, - Санду

Про це заявила президентка Молдови Мая Санду, повідомляє Financial Times.

За словами Санду, Москва посилила свою онлайн-кампанію з дезінформації.

"Росіяни націлилися на діаспору", – сказала вона, звинувативши Москву у використанні російських православних священників для поширення пропаганди та розгортанні мережі ботів "Матрьошка" для створення фейкового контенту, видаючи себе за легітимні іноземні ЗМІ.

Як відмітили у виданні, Санду, чия проєвропейська партія "Дія та солідарність" сподівається зберегти більшість на виборах 28 вересня, висловила занепокоєння можливим повторення кампанії 2024 року. Тоді російські агенти поширювали фейкові повідомлення про замінування молдавських виборчих дільниць за кордоном, зокрема в Німеччині.

Торік молдавські спецслужби назвали це безпрецедентною атакою на виборчий процес і звинуватили Москву у спрямуванні "величезних сум грошей у колишню радянську республіку, щоб купити голоси виборців через розгалужену мережу посередників".

За інформацією Санду, торік на втручання у вибори РФ витратила кошти, що дорівнюють близько 1% ВВП Молдови.

Президентка Молдови наголосила, що тактика Росії еволюціонує. Вона стверджує, що "злочинці, які перебувають на зарплаті у Москви", тепер також використовуються для провокування заворушень у молдовських в'язницях.

"Росія використовує дійсно дуже широкий спектр інструментів, намагаючись перевантажити наші інституції", - зазначила Санду.

Вона також закликала ЄС підтримати країну.

"Я хочу, щоб ЄС навчився з нашого досвіду. Молдова – крихка демократія, але ми бачимо, що деякі речі, які Росія робить у Молдові, потім експортуються в інші місця. Ми не повинні недооцінювати небезпеку для наших демократій", - додала вона.