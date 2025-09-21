Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Імідж європейського курсу в Молдові прив'язаний до іміджу провладної партії, - аналітикиня Присяжнюк

Євген Козярін
21 вересня, 2025 неділя
19:27
Світ Молдова

Відсутність певних конструктивних кроків у провладної партії у Молдові просто лякаюча

Зміст

Про це в ефірі Еспресо розповіла політична аналітикиня фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва Маріанна Присяжнюк.

"Партія "Дія та Солідарність" (PAS) б'є в одну точку. Вони не мають альтернативних сценаріїв, мені так здається. І мені так здається, що вони не працюють із різними електоральними групами, вони не сегментують свій електорат. І, власне, така товстолобість спостерігалася ще з 2023 року, коли тривала місцева кампанія, президентська кампанія, референдум. Тобто вони навіть європейський курс прив'язували до рейтингу партії. А що відбувається з рейтингом партії? Він натурально з часом падає", - заявила вона.

Присяжнюк наголосила, що так само зараз відбувається зниження підтримки європейського курсу, руху країни по європейському шляху, підтримки європейських амбіцій. 

"Власне, не тому, що це пов'язано з культивуванням негативного ставлення до Європи. А тому, що імідж європейського курсу прив'язаний до іміджу провладної партії, яка, власне, зараз набирає на себе під кінець свого терміну в парламенті набирає на себе весь цей негатив, акумулює навколо себе всі ці невиконані обіцянки тощо", - додала аналітикиня.  

Вона наголосила, що це все взаємопов'язані речі.

"І ту саму стратегію, тобто відсутність маркетингової стратегії, ми бачимо і під час парламентських виборів. Знову, звісно, референдум ще раз проводити ніхто не збирався і не збирається. І таких адміністративних потужних впливів маючи таку скорочену одномісячну кампанію офіційну, важко щось таке провести. Але партія влади, вона працює лише з європейським наративом, боротьбою з пропагандою. з такими абстрактними речами. Це, звісно, не применшує аж ніяк ризиків, які створює Росія, це не применшує деструктивних впливів, які з'являються внаслідок великої масштабної дезінформаційної кампанії, масових корупційних втручань, масового підкупу з боку Росії, але відсутність певних конструктивних кроків вона просто лякаюча", - підсумувала Присяжнюк.

 

вибори
Молдова
Мая Санду
