Чинний шатдаун може стати найтривалішим в історії США, - спікер Джонсон

Про це пише видання АР.



Майк Джонсон наголосив, що не планує розпочинати переговори з демократами, доки вони не відмовляться від своїх основних вимог щодо системи охорони здоров’я та не підтримають відновлення роботи урядових структур.

"Ми наближаємося до одного з найтриваліших шатдаунів в історії США", — заявив спікер.

Джонсон також додав, що не володіє детальною інформацією про звільнення тисяч федеральних службовців, яке ініціювала адміністрація президента Дональда Трампа.

Наразі палата представників не проводить засідань, а спікер-республіканець відмовляється повертати конгресменів до Вашингтона для обговорення шляхів виходу з урядової кризи.