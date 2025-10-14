Чинний шатдаун може стати найтривалішим в історії США, - спікер Джонсон
Спікер палати представників Майк Джонсон попередив, що чинний шатдаун може стати найтривалішим в історії США
Про це пише видання АР.
Майк Джонсон наголосив, що не планує розпочинати переговори з демократами, доки вони не відмовляться від своїх основних вимог щодо системи охорони здоров’я та не підтримають відновлення роботи урядових структур.
"Ми наближаємося до одного з найтриваліших шатдаунів в історії США", — заявив спікер.
Джонсон також додав, що не володіє детальною інформацією про звільнення тисяч федеральних службовців, яке ініціювала адміністрація президента Дональда Трампа.
Наразі палата представників не проводить засідань, а спікер-республіканець відмовляється повертати конгресменів до Вашингтона для обговорення шляхів виходу з урядової кризи.
- 9 жовтня повідомлялось, що тимчасові бюджетні труднощі у США не вплинули на обсяги військової допомоги Україні. Усі поточні угоди з підтримки нашої держави є дійсними
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.4 Купівля 41.4Продаж 41.9
- EUR Купівля 48.02Продаж 48.64
- Актуальне
- Важливе