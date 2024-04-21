"Чіткий сигнал Кремлю": в ЄС привітали схвалення Палатою представників США законопроєкту про допомогу Україні
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та очільник Європейської ради Шарль Мішель відреагували на схвалення Палатою представників США законопроєкту про допомогу Україні на $61 млрд і назвали це чітким сигналом Кремлю про продовження підтримки України
Про це Шарль Мішель написав у соцмережі Х.
"Я вітаю голосування Палати представників Конгресу США за схвалення критично важливого пакету допомоги Україні у 60 мільярдів доларів. Це надсилає чіткий сигнал Кремлю: ті, хто вірять у свободу і Хартію ООН, продовжуватимуть підтримувати Україну та її народ", - йдеться у повідомленні.
Своєю чергою Урсула фон дер Ляєн також привітала позитивне голосування переважною більшістю голосів у Палаті представників США і заявила, що Україна заслуговує на всю можливу підтримку у війні проти Росії.
"Тепер ми просимо Сенат США проголосувати якнайшвидше, оскільки на кону життя", - наголосила очільниця Єврокомісії.
- Нагадаємо, 20 квітня Палата представників конгресу США провела історичне голосування, під час якого погодила пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню у розмірі 95 млрд доларів.
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