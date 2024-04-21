"Чіткий сигнал Кремлю": в ЄС привітали схвалення Палатою представників США законопроєкту про допомогу Україні

Про це Шарль Мішель написав у соцмережі Х.

"Я вітаю голосування Палати представників Конгресу США за схвалення критично важливого пакету допомоги Україні у 60 мільярдів доларів. Це надсилає чіткий сигнал Кремлю: ті, хто вірять у свободу і Хартію ООН, продовжуватимуть підтримувати Україну та її народ", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою Урсула фон дер Ляєн також привітала позитивне голосування переважною більшістю голосів у Палаті представників США і заявила, що Україна заслуговує на всю можливу підтримку у війні проти Росії.

"Тепер ми просимо Сенат США проголосувати якнайшвидше, оскільки на кону життя", - наголосила очільниця Єврокомісії.