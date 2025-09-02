Чутки про стан здоров'я Трампа зараз є найважливішою новиною у США, - викладачка університету Temple з Філадельфії

Про це в ефірі Еспресо сказала викладачка університету Temple (США) Олена Міщук.

"Єдині новини, які зараз обговорюють, - це те, що протягом тривалого часу, для американських медіа, президент не з'являється в публічному просторі вже 4 чи 5 днів. При цьому існують чутки про його стан здоров’я. Це, напевно, зараз і є найважливішою новиною", - зазначила Міщук.

За словами викладачки, журналісти помітили, що останнім часом у президента Трампа набрякають ноги, він намагається сидіти за столом під час пресконференцій, щоб їх не було видно.

"Крім того, на одній з його рук видно сліди, схожі на наслідки внутрішньовенних ін'єкцій. Час від часу він намагається замаскувати їх косметичними засобами, але не дуже вдало, тож це помітно. Сьогодні з'явилася фотографія з лімузина, коли він повертався до Білого дому. Навіть Венс висловив думку, що готовий стати президентом у разі, якщо стан Трампа погіршиться", - додала Міщук.