Чутки про стан здоров'я Трампа зараз є найважливішою новиною у США, - викладачка університету Temple з Філадельфії
У США ширяться чутки про можливе погіршення здоров'я Дональда Трампа - президент уже кілька днів не з’являється на публіці, а журналісти помічають зовнішні ознаки проблем. Це стало головною темою для американських медіа
Про це в ефірі Еспресо сказала викладачка університету Temple (США) Олена Міщук.
"Єдині новини, які зараз обговорюють, - це те, що протягом тривалого часу, для американських медіа, президент не з'являється в публічному просторі вже 4 чи 5 днів. При цьому існують чутки про його стан здоров’я. Це, напевно, зараз і є найважливішою новиною", - зазначила Міщук.
За словами викладачки, журналісти помітили, що останнім часом у президента Трампа набрякають ноги, він намагається сидіти за столом під час пресконференцій, щоб їх не було видно.
"Крім того, на одній з його рук видно сліди, схожі на наслідки внутрішньовенних ін'єкцій. Час від часу він намагається замаскувати їх косметичними засобами, але не дуже вдало, тож це помітно. Сьогодні з'явилася фотографія з лімузина, коли він повертався до Білого дому. Навіть Венс висловив думку, що готовий стати президентом у разі, якщо стан Трампа погіршиться", - додала Міщук.
- Верховна представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас заявила, що президент США Дональд Трамп "дуже терплячий" до лідера Кремля Володимира Путіна.
