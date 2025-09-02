Каллас вважає, що Трамп "дуже терплячий до Путіна"

Про це вона заявила на полях Бледського стратегічного форуму, передає Радіо Свобода.

На думку Каллас, єдине, до чого Путін ставиться серйозно, - це тиск.

"Причина, чому він хотів провести зустріч на Алясці, полягала у відтермінуванні загрози санкцій, яка надходила від США. Тож він насправді не хоче санкцій. Якщо оцінити їхній вплив на російську економіку, то видно, що санкції справді працюють… (Російська – ред.) економіка не найкраще справляється", - вказала посадовиця.

Вона привітала дипломатичні зусилля лідера США Дональда Трампа, окремо відзначивши вторинні санкції проти торговельних партнерів Росії, але зауважила, що "якби ми всі були жорсткішими до Путіна, то ця війна вже закінчилася б".

"Ми чули, що президент Трамп не дуже терпляча людина. Однак, здається, він дуже терплячий до Путіна", - наголосила Каллас.

Вона також вважає пасткою вимогу Путіна віддати йому території України, не захоплені військовим шляхом. Каллас наголосила, що Росія не зробила жодних поступок, "доки всі говорять про те, від чого Україна повинна відмовитися".