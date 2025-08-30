РФ не повинна отримати заморожені активи, доки не виплатить репарації Україні, - Каллас

Про це заявила Верховна представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас, передає Укрінформ.

"Нам треба глибоко зануритися в тему заморожених активів. Є за і проти. Є певні чутливі моменти, але треба аргументовано обговорити можливі ризики. Звичайно, має бути стратегія виходу із кризи, але ми навіть не можемо уявити, що у випадку припинення вогню ці активи повернуть Росії без того, щоб вона виплатила репарації", - заявила Каллас.

Щодо триваючої російської агресії верховна представниця додала, що, незважаючи на активні дипломатичні зусилля щодо організації перемовин між Україною та РФ на найвищому рівні, Росія показує, що "не хоче миру".