РФ не повинна отримати заморожені активи, доки не виплатить репарації Україні, - Каллас
Навіть у разі припинення вогню Росія не повинна отримати можливість повернути заморожені в Євросоюзі активи, доки не виплатить Україні репарації
Про це заявила Верховна представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас, передає Укрінформ.
"Нам треба глибоко зануритися в тему заморожених активів. Є за і проти. Є певні чутливі моменти, але треба аргументовано обговорити можливі ризики. Звичайно, має бути стратегія виходу із кризи, але ми навіть не можемо уявити, що у випадку припинення вогню ці активи повернуть Росії без того, щоб вона виплатила репарації", - заявила Каллас.
Щодо триваючої російської агресії верховна представниця додала, що, незважаючи на активні дипломатичні зусилля щодо організації перемовин між Україною та РФ на найвищому рівні, Росія показує, що "не хоче миру".
- Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на російську атаку на Україну 28 серпня та пообіцяла найближчим часом представити 19-й пакет санкцій проти РФ. Також вона повідомила про просування роботи над російськими замороженими активами.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.57
- EUR Купівля 47.86Продаж 48.58
- Актуальне
- Важливе