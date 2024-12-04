Данія виділяє €6 млн на відновлення енергоінфраструктури України

Про це інформує Урядовий портал.

Про виділення допомоги Україні йшлося під час зустрічі віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністра юстиції України Ольги Стефанішиної з делегацією Данії на чолі з міністром у європейських справах Данії Марією Б’єрре Хольст, яка вперше прибула з візитом до Києва 3 грудня.

"На початку зустрічі Марія Б’єрре Хольст оголосила про новий пакет допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури України: 6 млн буде спрямовано у Фонд енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час зустрічі сторони зосередились на обговоренні питань, пов’язаних з процесом розширення Європейського Союзу, вступом України до ЄС, а також трансформацій, необхідних на цьому шляху.

Стефанішина поінформувала данських колег про перебіг двосторонніх зустрічей в межах скринінгу українського законодавства на відповідність актам права ЄС, зокрема щодо результатів останніх сесій за Кластером 2 "Внутрішній ринок".

Міністерка у європейських справах зі свого боку наголосила, що підтримка України була і залишається одним із пріоритетів Данії. За словами Хольст, її країна прагне бачити Україну членом Європейського Союзу та буде надавати всебічну підтримку нашій державі на євроінтеграційному шляху.