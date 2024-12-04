Данія виділяє €6 млн на відновлення енергоінфраструктури України
Данія оголосила про виділення 6 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури України, пошкодженої внаслідок російських атак
Про це інформує Урядовий портал.
Про виділення допомоги Україні йшлося під час зустрічі віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністра юстиції України Ольги Стефанішиної з делегацією Данії на чолі з міністром у європейських справах Данії Марією Б’єрре Хольст, яка вперше прибула з візитом до Києва 3 грудня.
"На початку зустрічі Марія Б’єрре Хольст оголосила про новий пакет допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури України: 6 млн буде спрямовано у Фонд енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, під час зустрічі сторони зосередились на обговоренні питань, пов’язаних з процесом розширення Європейського Союзу, вступом України до ЄС, а також трансформацій, необхідних на цьому шляху.
Стефанішина поінформувала данських колег про перебіг двосторонніх зустрічей в межах скринінгу українського законодавства на відповідність актам права ЄС, зокрема щодо результатів останніх сесій за Кластером 2 "Внутрішній ринок".
Міністерка у європейських справах зі свого боку наголосила, що підтримка України була і залишається одним із пріоритетів Данії. За словами Хольст, її країна прагне бачити Україну членом Європейського Союзу та буде надавати всебічну підтримку нашій державі на євроінтеграційному шляху.
- Також нещодавно стало відомо, що Данія передасть українському оборонно-промисловому комплексу (ОПК) €130 млн.
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