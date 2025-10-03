Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Данія заявила про неодноразові провокації у своїх протоках з боку РФ

Данія заявила про неодноразові провокації у своїх протоках з боку РФ

Катерина Ганжа
3 жовтня, 2025 п'ятниця
19:27
Світ Данія

Російські військові кораблі неодноразово виходили на курси зіткнення, націлювали зброю на данські військові кораблі і виводили з ладу навігаційні системи в Данських протоках, які з'єднують Балтійське море з Північним

Зміст

Про це повідомляє Reuters із посиланням на розвідувальну службу Данії. 

"Ми стали свідками кількох інцидентів у Данських протоках, коли російські військові кораблі наводили озброєння та радари стеження на вертольоти ВПС Данії та військові кораблі", - заявив директор Служби розвідки Міністерства оборони Данії Томас Аренкіль.

Він додав, що російські військові кораблі йшли на зіткнення з данськими суднами під час проходження через протоки.

Аренкіль також повідомив, що російський військовий корабель більше тижня перебуває на якорі у водах Данії, що свідчить про можливе втручання з боку Москви у разі спроб Данії обмежити рухи тіньового флоту Росії.

За його словами, розвідка також зафіксувала російські військові кораблі, які пропливали Данськими протоками з гідролокаторами і обладнанням для глушіння сигналів. Він сказав, що "дуже ймовірно", що принаймні в одному випадку вони глушили сигнали і спричинили значні перешкоди GPS в Данії.

Розвідувальна служба Данії вважає, що Росія веде гібридну війну проти Данії та Заходу в цілому.

"Росія використовує військові засоби, в тому числі в агресивний спосіб, щоб чинити на нас тиск, не переходячи при цьому межу збройного конфлікту в традиційному розумінні", - сказав Аренкіль.

Незважаючи на ці інциденти, військова розвідка підкреслила, що прямої військової загрози для Данії не було.

  • Наприкінці вересня премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на тлі порушення повітряного простору БПЛА заявила, що Данія перебуває "на початку гібридної війни проти Європи". 
Теги:
Новини
Росія
корабель
військові
Данія
Військові новини
Катерина Ганжа
26 вересня, 2025 п'ятниця
СБУ затримала доцентку університету, яка коригувала російські удари по Одещині
Дар'я Тарасова
1 жовтня, 2025 середа
"Ліплять з нього ухилянта": співзасновниця Центру протидії корупції Каленюк заявила про помсту влади за критику
мобілізація, військовий квиток
Валентин Бадрак
1 жовтня, 2025 середа
Чому потрібна термінова ревізія мобілізації
2025, п'ятниця
3 жовтня
20:23
Оновлено
Понад 10000 журналістів отримали акредитацію працювати в зоні бойових дій
На Донеччині росіяни вбили FPV-дроном французького журналіста Лаллікана. Макрон відреагував
20:02
OPINION
Звикати до повсякденності війни
19:54
Оновлено
"Колос" - "Рух"
"Колос" програв "Руху", "Зоря" перемогла "Епіцентр": результати та розклад матчів 8-го туру УПЛ
19:43
Українці отримуватимуть у Дії сповіщення про те, хто і навіщо переглядає їхні дані в реєстрах
19:17
США Україна
Заплановані постачання надходять за графіком: Стефанішина запевнила, що шатдаун у США не впливає на підтримку України
19:14
Ексклюзив
ЗАЕС
Зараз ситуація на ЗАЕС безпечна, але загрози існують, - експертка Кошарна
19:08
Ексклюзив
удар по видобутку газу
Найбільший удар по видобутку газу: чи вплине це на опалювальний сезон
19:01
Bring Kids Back UA
"Погрожували відправити на обстеження з вигаданим психдіагнозом": Україні вдалося повернути 22 українських дітей і підлітків з ТОТ
18:35
Були націлені на протидію українським дронам: ССО уразили важливі обʼєкти ППО на території Росії
18:30
Російська дезінформація
РФ після ракетного удару по фурах із зерном поширює фейк про знищення 20 вантажівок з особовим складом ЗСУ, - ЦПД
18:10
Дональд Трамп
Трамп оголосив дедлайн для ХАМАС та пообіцяв "пекло, якого ніхто раніше не бачив", якщо угоди щодо Сектора Гази не буде
18:04
Ексклюзив
дрон
"Це початок класичної війни": дипломат Клімкін про російські дрони в Європі
18:03
Ексклюзив
Дональд Трамп
Я бачу своєрідний "подарунок" Трампа європейцям, - експрацівник ЦРУ Гофф
18:00
OPINION
Атаки по газовій інфраструктурі: як РФ намагається зірвати підготовку України до зими
17:40
Ексклюзив
НАТО
У НАТО відсутні інструменти протидії гібридним атакам Росії, - ексголова військової розвідки Фінляндії Товері
17:38
Загибель 10 людей через повінь в Одесі: поліція відкрила кримінальне провадження через можливу службову недбалість
17:25
міжнародний проєкт Making Oddkin
Художниця Прошковська представить у Великій Британії виставку, у фокусі якої знищене обстрілами РФ зерно
17:15
Каїс Саїд
У Тунісі до смертної кари засудили чоловіка, який критикував президента у facebook
17:15
Андрій Парубій
СБУ має докази, що підозрюваний у вбивстві Парубія діяв на замовлення РФ
17:06
Віктор Орбан
Угорщина не хоче бути в ЄС разом з Україною, доля якої жити поруч із РФ, – Орбан
16:50
Безпілотники СБУ вразили один з найбільших НПЗ Росії - "Орськнафтооргсинтез" за 1400 км від України, - ЗМІ
16:38
Оновлено
Слуга народу
Зеленський проведе зустріч із фракцією "Слуга Народу" наступного тижня
16:31
Від початку доби на фронті відбулося 92 бої, на Покровському напрямку ЗСУ відбили 26 атак
16:25
Ексклюзив
російський диктатор Володимир Путін
Портников пояснив, як Путін аргументує той факт, що Росія досі не може перемогти Україну у війні
16:24
Віктор Медведчук
ЄС продовжив санкції санкції проти Медведчука та російських пропагандистів ще на рік
16:11
Оновлено
Ігнотас Адомавічюс
Міністр культури Литви, який не зміг відповісти, чий Крим, подав у відставку
16:04
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:00
Український Крим під російською окупацією
Через дефіцит палива окупанти зменшують кількість громадського транспорту у Криму, - ЦНС
16:00
OPINION
Путін з Валдаю змушує Захід відмовитись від України
15:56
Вийшов трейлер українського фільму "Бачу тебе"
15:48
швейцарська зенітна гармата Oerlikon
Швейцарська армія посилює системи захисту від безпілотників
15:20
РФ здійснила наймасованішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України від початку повномасштабної війни
15:19
СБУ затримала чиновника Мінʼюсту, який організовував схеми ухилення від мобілізації за $20 тис.
15:06
Сфотографований у 1991 році для обкладинки альбому Nevermind чоловік програв суд гурту Nirvana
14:20
повінь у Вʼєтнамі
У Вʼєтнамі загинула 51 людина через тайфун Буалой
14:01
OPINION
Чому реформа виборчого законодавства вигідна Україні сьогодні, під час війни?
13:49
Бельгія
У Бельгії помітили 15 невідомих БПЛА над військовою базою
13:29
Білий Дім
У Білому домі склали перелік установ для масових звільнень на тлі шатдауну, - CNN
12:52
осінь дощ
Найхолодніше — на заході, а найтепліше — на сході: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні на вихідних
12:52
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії високе, через атаки РФ є пошкодження енергообʼєктів: стан енергосистеми 3 жовтня
Більше новин
