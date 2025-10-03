Данія заявила про неодноразові провокації у своїх протоках з боку РФ
Російські військові кораблі неодноразово виходили на курси зіткнення, націлювали зброю на данські військові кораблі і виводили з ладу навігаційні системи в Данських протоках, які з'єднують Балтійське море з Північним
Про це повідомляє Reuters із посиланням на розвідувальну службу Данії.
"Ми стали свідками кількох інцидентів у Данських протоках, коли російські військові кораблі наводили озброєння та радари стеження на вертольоти ВПС Данії та військові кораблі", - заявив директор Служби розвідки Міністерства оборони Данії Томас Аренкіль.
Він додав, що російські військові кораблі йшли на зіткнення з данськими суднами під час проходження через протоки.
Аренкіль також повідомив, що російський військовий корабель більше тижня перебуває на якорі у водах Данії, що свідчить про можливе втручання з боку Москви у разі спроб Данії обмежити рухи тіньового флоту Росії.
За його словами, розвідка також зафіксувала російські військові кораблі, які пропливали Данськими протоками з гідролокаторами і обладнанням для глушіння сигналів. Він сказав, що "дуже ймовірно", що принаймні в одному випадку вони глушили сигнали і спричинили значні перешкоди GPS в Данії.
Розвідувальна служба Данії вважає, що Росія веде гібридну війну проти Данії та Заходу в цілому.
"Росія використовує військові засоби, в тому числі в агресивний спосіб, щоб чинити на нас тиск, не переходячи при цьому межу збройного конфлікту в традиційному розумінні", - сказав Аренкіль.
Незважаючи на ці інциденти, військова розвідка підкреслила, що прямої військової загрози для Данії не було.
- Наприкінці вересня премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на тлі порушення повітряного простору БПЛА заявила, що Данія перебуває "на початку гібридної війни проти Європи".
