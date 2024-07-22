"Демократична партія США показала, що здатна на нестандартні рішення": дипломат про вихід Байдена з перегонів

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Вихід Байдена з перегонів прийняв з певним полегшенням. Сумно було дивитися на різні фізичні можливості двох людей. Тобто було певне відчуття жалю до представника Демократичної партії. Фізична слабкість впливає на всі інші дії. Людина, яка відчуває слабкість, не ризикує думати, сказати, зробити те, що вона б зробила, якби її тіло повністю їй підкорялося", - зауважив Веселовський.

За словами радника директора Національного інституту стратегічних досліджень, зробивши ризикований крок, Демократична партія показала, що гучка та здатна на нестандартні рішення.

"Можливо, це серйозно вплине на підтримку майбутнього кандидата. Мова йде про Камалу Харріс як про пропозицію. Вона ще не затверджена на з'їзді демократів, але, ймовірно, це буде вона", - припустив Веселовський.