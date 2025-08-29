Держдеп США схвалив продаж Україні авіаційних боєприпасів на $825 млн

Про це повідомило Агентство співробітництва у сфері безпеки Міноборони США.

Зазначається, що уряд України запросив постачання 3 350 ракет ERAM разом із GPS/INS-системами із захистом сигналу.

Угода охоплює не лише боєприпаси, а й контейнери, кріплення, комплектуючі, технічну документацію, обслуговування, навчання, логістику та підтримку - на суму близько $825 мільйонів.

Держдеп підкреслив, що постачання зброї допоможе Україні краще реагувати на поточні та майбутні загрози, і потенційний продаж відповідає зовнішньополітичним та безпековим цілям США.

Постачання буде профінансоване за рахунок коштів Данії, Нідерландів, Норвегії за американською програмою Foreign Military Financing. Основними підрядниками обрано Zone 5 Technologies і CoAspire.