Держдеп США схвалив продаж Україні авіаційних боєприпасів на $825 млн
У четвер, 28 серпня, Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні авіаційних боєприпасів та супутнього обладнання на суму близько $825 мільйонів
Про це повідомило Агентство співробітництва у сфері безпеки Міноборони США.
Зазначається, що уряд України запросив постачання 3 350 ракет ERAM разом із GPS/INS-системами із захистом сигналу.
Угода охоплює не лише боєприпаси, а й контейнери, кріплення, комплектуючі, технічну документацію, обслуговування, навчання, логістику та підтримку - на суму близько $825 мільйонів.
Держдеп підкреслив, що постачання зброї допоможе Україні краще реагувати на поточні та майбутні загрози, і потенційний продаж відповідає зовнішньополітичним та безпековим цілям США.
Постачання буде профінансоване за рахунок коштів Данії, Нідерландів, Норвегії за американською програмою Foreign Military Financing. Основними підрядниками обрано Zone 5 Technologies і CoAspire.
- 24 серпня у WSJ повідомили, що адміністрація президента США Дональда Трампа погодила продаж Україні 3350 ракет повітряного базування Extended Range Attack Munition вартістю 850 млн доларів.
