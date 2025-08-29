Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Держдеп США схвалив продаж Україні авіаційних боєприпасів на $825 млн

Держдеп США схвалив продаж Україні авіаційних боєприпасів на $825 млн

Марія Музиченко
29 серпня, 2025 п'ятниця
00:40
Світ поставки зброї з США в Україну

У четвер, 28 серпня, Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні авіаційних боєприпасів та супутнього обладнання на суму близько $825 мільйонів

Зміст

Про це повідомило Агентство співробітництва у сфері безпеки Міноборони США.

Зазначається, що уряд України запросив постачання 3 350 ракет ERAM разом із GPS/INS-системами із захистом сигналу.

Угода охоплює не лише боєприпаси, а й контейнери, кріплення, комплектуючі, технічну документацію, обслуговування, навчання, логістику та підтримку - на суму близько $825 мільйонів.

Читайте також: Зросте дальність ураження вглиб ворожого тилу: головред Мілітарного про продаж Україні американських ракет ERAM

Держдеп підкреслив, що постачання зброї допоможе Україні краще реагувати на поточні та майбутні загрози, і потенційний продаж відповідає зовнішньополітичним та безпековим цілям США.

Постачання буде профінансоване за рахунок коштів Данії, Нідерландів, Норвегії за американською програмою Foreign Military Financing. Основними підрядниками обрано Zone 5 Technologies і CoAspire.

  • 24 серпня у WSJ повідомили, що адміністрація президента США Дональда Трампа погодила продаж Україні 3350 ракет повітряного базування Extended Range Attack Munition вартістю 850 млн доларів.
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
США
допомога Україні
допомога США Україні
зброя для України
оборона та безпека
