Адміністрація Трампа схвалила продаж Україні понад 3 тис. авіаційних ракет ERAM, - WSJ
Адміністрація президента США Дональда Трампа погодила продаж Україні 3350 ракет повітряного базування Extended Range Attack Munition (ERAM) вартістю 850 млн доларів
Про це пише Wall Street Journal.
За словами двох американських чиновників, ракети можуть надійти в Україну приблизно через шість тижнів.
Фінансування постачання здебільшого беруть на себе європейські союзники. Новий пакет також включає інші позиції. Затримка з ухваленням рішення була пов’язана із самітами Трампа з Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.
Чиновники зазначили, що для використання ERAM з дальністю від 150 до 280 миль (від 240 до 450 км) Київ має отримати дозвіл Пентагону.
Крім того, за інформацією WSJ, у червні Пентагон запровадив систему класифікації американських запасів озброєння — "зелену", "жовту" та "червону" категорії.
До зеленої категорії увійшли системи, яких США мають в достатній кількості і які можуть бути легко надані Україні, тоді як жовті та червоні системи є в дефіциті. Це надало Геґсету повноваження вимагати повернення систем озброєння, призначених для України, які потрапили до жовтої та червоної категорій.
- Раніше цього тижня віцепрезидент США Джей Ді Венс наголосив, що Європі доведеться взяти на себе "левову частку" фінансового тягаря за безпеку України.
