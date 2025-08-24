Адміністрація Трампа схвалила продаж Україні понад 3 тис. авіаційних ракет ERAM, - WSJ

Про це пише Wall Street Journal.

За словами двох американських чиновників, ракети можуть надійти в Україну приблизно через шість тижнів.

Фінансування постачання здебільшого беруть на себе європейські союзники. Новий пакет також включає інші позиції. Затримка з ухваленням рішення була пов’язана із самітами Трампа з Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Чиновники зазначили, що для використання ERAM з дальністю від 150 до 280 миль (від 240 до 450 км) Київ має отримати дозвіл Пентагону.

Крім того, за інформацією WSJ, у червні Пентагон запровадив систему класифікації американських запасів озброєння — "зелену", "жовту" та "червону" категорії.

До зеленої категорії увійшли системи, яких США мають в достатній кількості і які можуть бути легко надані Україні, тоді як жовті та червоні системи є в дефіциті. Це надало Геґсету повноваження вимагати повернення систем озброєння, призначених для України, які потрапили до жовтої та червоної категорій.