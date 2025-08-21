"Це їхній континент": Венс заявив, що Європа має відігравати головну роль щодо гарантій безпеки для України
Віцепрезидент США Джей Ді Венс наголосив, що Європі доведеться взяти на себе "левову частку" фінансового тягаря за безпеку України
Про це він сказав в інтервʼю Fox News.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що європейським країнам доведеться сплатити "левову частку" витрат на гарантії безпеки для України.
Європейські країни сформували "коаліцію охочих" для гарантування безпеки для України. Оскільки Дональд Трамп роздратований мільярдами доларів військової допомоги США Україні, Білий дім заявив, що Вашингтон не продовжуватиме "виписувати незаповнені чеки" для фінансування оборони Києва. Президент США хоче перекласти більше відповідальності за витрати на європейських союзників.
"Я не думаю, що ми повинні нести цей тягар... Президент, безумовно, очікує, що Європа відіграватиме тут провідну роль. Незалежно від того, якої форми це набуде, європейцям доведеться взяти на себе левову частку тягаря. Це їхній континент, це їхня безпека, і президент чітко заявив – їм доведеться тут зробити крок вперед", – сказав Венс.
Він зауважив, що Росія хоче частину української території, "більшість якої вони окупували, але частину – ні". Трамп заявив, що "обмін територіями" матиме вирішальне значення для будь-якого врегулювання.
- 21 серпня держсекретар і радник з нацбезпеки Марко Рубіо зустрінеться з європейськими лідерами для переговорів щодо гарантій безпеки для України.
