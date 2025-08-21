Рубіо зустрінеться з європейськими лідерами для переговорів щодо гарантій безпеки для України, - NYT

Про це пише The New York Times.

Державний секретар і радник з національної безпеки США Марко Рубіо 21 серпня зустрінеться з європейськими колегами. Президент США Дональд Трамп делегував йому вести переговори з європейськими лідерами щодо розробки запропонованих гарантій безпеки для України.

Як зазначають у виданні, це вимагатиме від нього балансування між наполяганням Трампа на тому, щоб американські війська не були розміщені в Україні, та необхідністю запевнити президента України Володимира Зеленського, що його країна матиме підтримку, якщо Путін порушить будь-яку мирну угоду та знову нападе. Рубіо доведеться переконати європейців, що Трамп дотримуватиметься свого зобов'язання допомогти їм захищати Україну, не роблячи цього під прапором НАТО.

І хоча Трамп нещодавно стверджував, що російський диктатор прийняв потребу України в гарантіях безпеки, міністр закордонних справ Путіна заявив 20 серпня, що Росія наполягатиме на участі в будь-якому плані безпеки для України, що ще більше ускладнить процес створення пропозиції, яка може призвести до мирної угоди.

Рубіо очолить переговори, які високопосадовець адміністрації назвав "чутливими дипломатичними". За словами однієї людини, знайомої з планами, радники з національної безпеки країн ЄС планують зустрітися в четвер, 21 серпня, з Рубіо.

Посадовець адміністрації заявив, що переговори визначать, "як можуть виглядати гарантії безпеки" перед потенційною зустріччю між Зеленським і Путіним.

"З європейської думки, я думаю, всі цілком задоволені тим, що Рубіо очолює робочу групу, тому що він, безумовно, сприймається як той, хто найбільш компетентний, щоб запропонувати щось, що дійсно може спрацювати", – сказала Ліана Фікс, науковий співробітник ради з міжнародних відносин з питань Європи.

Вона сказала, що європейські лідери мають нижчу оцінку деяких інших посадовців адміністрації Трампа, але Рубіо роками встановлював позитивні стосунки між європейцями, працюючи в сенаті, де він був членом комітетів з розвідки та міжнародних відносин.

Рубіо обізнаний з розмовами Трампа з Путіним, і Трамп все більше покладається на Рубіо. На відміну від Стіва Віткоффа, інвестора в нерухомість, якого Трамп використовував як спеціального посланника з питань Росії та Близького Сходу, попри відсутність попереднього досвіду в дипломатії, Рубіо має великий досвід роботи з нюансами зовнішньої політики та національної безпеки.