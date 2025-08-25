Зросте дальність ураження вглиб ворожого тилу: головред Мілітарного про продаж Україні американських ракет ERAM

Про це в етері Еспресо розповів головний редактор Мілітарного Михайло Люксіков.

"США передають Україні ракети ERAM за кошти наших партнерів з Європи. Ця ракетна програма була започаткована ще адміністрацією Байдена – створення дешевого засобу для ураження на значні відстані - понад 250 миль, тобто більш як 460 км. Бойова частина заявлялася 550 фунтів, це, здається, 227 кг. Сам виріб планували створювати на основі наявної уламково-фугасної авіабомби, яка має вагу 500 фунтів, з додаванням двигуна, плануючих поверхонь для досягнення великої дальності, як зазначалося – понад 400 км", - прокоментував головред Мілітарного.

За його словами, такі ракети дозволять нам убезпечити нашу авіацію, тому що станом на зараз з наявними авіаційними засобами ураження класу "повітря-поверхня", як американський JDAM і французький HAMMER, українські літаки вимушені заходити у зону дії російської ППО.

"А з появою ERAM у нашої авіації з'являться можливості працювати у більш безпечних умовах. А також зросте дальність ураження вглиб ворожого тилу. Якщо ми зараз можемо бачити ураження командних пунктів армії РФ на рівні батальйонів, полків та бригад, то після отримання ракет ERAM командні пункти рівня дивізія та армії можуть бути під ураженням. Плюс – низка інших об’єктів, які за потреби будуть визначати наші Сили оборони", - зауважив Люксіков.

