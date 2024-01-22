Держдеп США відреагував на розпорядження Путіна про "незаконний" продаж Аляски
22 січня у Держдепартаменті США заявили, що президенту РФ Володимиру Путіну не вдасться визнати незаконним продаж Російською імперією регіону Аляски Сполученим Штатам у ХІХ сторіччі, щоб приєднати його до складу Росії
Про це заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател, передає Укрінформ.
Він відповів на питання журналістів щодо повідомлення у ЗМІ, що Путін розпорядився визнати "незаконним" продаж Аляски.
"Думаю, я можу сказати від імені всіх нас в уряді США, заявивши, що він (Путін – ред.) точно не поверне її (Аляску – ред.)", - сказав Пател.
Довідка. З 1799 до 1867 року Аляска управлялася Російсько-американською компанією — напівдержавною торговою колоніальною організацією Російської імперії. Аляску вирішили продати після Кримської війни. Угоду про продаж Росією Аляски США підписано у березні 1867 року у Вашингтоні.
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Спікер держдуми РФ В'ячеслав Володін пригрозив США "конфіскувати" Аляску.
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