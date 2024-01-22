Держдеп США відреагував на розпорядження Путіна про "незаконний" продаж Аляски

Про це заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател, передає Укрінформ.

Він відповів на питання журналістів щодо повідомлення у ЗМІ, що Путін розпорядився визнати "незаконним" продаж Аляски.

"Думаю, я можу сказати від імені всіх нас в уряді США, заявивши, що він (Путін – ред.) точно не поверне її (Аляску – ред.)", - сказав Пател.

Довідка. З 1799 до 1867 року Аляска управлялася Російсько-американською компанією — напівдержавною торговою колоніальною організацією Російської імперії. Аляску вирішили продати після Кримської війни. Угоду про продаж Росією Аляски США підписано у березні 1867 року у Вашингтоні.