Росія погрожує США "конфіскувати" Аляску, - КоммерсантЪ

Про це повідомляє КоммерсантЪ з посиланням на виступ спікера держдуми РФ В'ячеслава Володіна.

"Порядність — не слабкість, нам завжди є чим відповісти. Америка нехай завжди пам'ятає, там є частина території — Аляска. Ось коли вони починають намагатися розпоряджатися нашими ресурсами, перш ніж це робити, нехай подумають, що нам є теж що повертати", — заявив Володін.

Довідка. З 1799 до 1867 року Аляска управлялася Російсько-американською компанією — напівдержавною торговою колоніальною організацією Російської імперії. Аляску вирішили продати після Кримської війни. Угоду про продаж Росією Аляски США підписано у березні 1867 року у Вашингтоні.

6 липня Володін звинуватив США у створенні covid-19 і зажадав компенсації його наслідків для світу.

Також російські пропагандисти поширюють тезу про "марність витрат на повоєнну відбудову України".

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