Росія погрожує США "конфіскувати" Аляску, - КоммерсантЪ
Америці варто пам'ятати, що Росії може повернути собі цей штат
Про це повідомляє КоммерсантЪ з посиланням на виступ спікера держдуми РФ В'ячеслава Володіна.
"Порядність — не слабкість, нам завжди є чим відповісти. Америка нехай завжди пам'ятає, там є частина території — Аляска. Ось коли вони починають намагатися розпоряджатися нашими ресурсами, перш ніж це робити, нехай подумають, що нам є теж що повертати", — заявив Володін.
Довідка. З 1799 до 1867 року Аляска управлялася Російсько-американською компанією — напівдержавною торговою колоніальною організацією Російської імперії. Аляску вирішили продати після Кримської війни. Угоду про продаж Росією Аляски США підписано у березні 1867 року у Вашингтоні.
- 6 липня Володін звинуватив США у створенні covid-19 і зажадав компенсації його наслідків для світу.
- Також російські пропагандисти поширюють тезу про "марність витрат на повоєнну відбудову України".
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