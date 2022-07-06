У держдумі РФ звинуватили США у створенні сovid-19 і зажадали компенсації його наслідків для світу
В'ячеслав Володін заявив, що США мають компенсувати збитки країнам, які постраждали від пандемії коронавірусу, оскільки американська влада нібито може бути причетна до поширення Covid-19
Про це Володін повідомив у Telegram.
Спікер Держдуми опублікував цитату американського економіста Джеффрі Сакса, який припускав, що коронавірус могли створити в біолабораторії США.
Володін вважає, що США мають понести відповідальність за такі наслідки коронавірусу, як "мільйони хворих і загиблих, світова економічна криза, падіння рівня життя людей".
"Усім державам, які постраждали від пандемії, США зобов'язані компенсувати завдані збитки", - сказал Володін.
Крім цього, на думку Володіна, мають бути "зупинені та розсекречені усі військові біологічні розробки США".
- Також російські пропагандисти поширюють тезу про "марність витрат на повоєнну відбудову України".
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