Про це Володін повідомив у Telegram.

Спікер Держдуми опублікував цитату американського економіста Джеффрі Сакса, який припускав, що коронавірус могли створити в біолабораторії США.

Володін вважає, що США мають понести відповідальність за такі наслідки коронавірусу, як "мільйони хворих і загиблих, світова економічна криза, падіння рівня життя людей".

"Усім державам, які постраждали від пандемії, США зобов'язані компенсувати завдані збитки", - сказал Володін.

Крім цього, на думку Володіна, мають бути "зупинені та розсекречені усі військові біологічні розробки США".

Також російські пропагандисти поширюють тезу про "марність витрат на повоєнну відбудову України".

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