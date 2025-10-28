Держдума РФ прийняла закон про призов протягом усього року

Про це повідомляє пропагандистське видання "ТАСС".

Держдума Росії схвалила закон, що запроваджує цілорічний призов на військову службу. Зазначається, що фактичне відправлення призовників на службу відбуватиметься двічі на рік.

Відповідно до закону, протягом року проводитимуться медичні огляди, психологічний відбір та засідання призовних комісій.