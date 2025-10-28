Держдума РФ прийняла закон про призов протягом усього року
У вівторок, 28 жовтня, російська держдума ухвалила закон, який передбачає призов на військову службу протягом усього календарного року
Про це повідомляє пропагандистське видання "ТАСС".
Держдума Росії схвалила закон, що запроваджує цілорічний призов на військову службу. Зазначається, що фактичне відправлення призовників на службу відбуватиметься двічі на рік.
Відповідно до закону, протягом року проводитимуться медичні огляди, психологічний відбір та засідання призовних комісій.
- У липні держдума РФ ухвалила поправки, які передбачають припинення російського громадянства за відмову ставати на військовий облік та інші злочини.
