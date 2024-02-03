Дії Трампа можуть призвести до розколу США, - Рибачук

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

“Трамп програв усі вибори у 2020 році й досі їхніх результатів не визнавав. Зараз він фактично пригрозив, що у випадку, якщо його вимога не буде визнана, то ці 25 штатів - він реально пригрозив розколом країни. Це не громадянська війна, як намагаються росіяни говорити. Але підірвавши основи демократії й не бувши покараним за те, що він фактично підтримав держпереворот, держзраду 6 січня, зараз він уже відверто закликає своїх прихильників зі зброєю в руках відстоювати свою правду. А правда в нього така: ви всі знаєте, що перемогу в мене вкрали, і далі по тексту”, - пояснив Рибачук.

За словами Рибачука, американська демократична система перебуває у великій кризі



"Тому зараз виявляється ситуація, коли йдемо на вибори й, незалежно від того що там буде на виборах, можна впевнено прогнозувати, що далі буде з американською демократією. Подібних ризиків американська демократія не мала, напевно, з часу заснування держави", - додав він.