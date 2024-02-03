Дії Трампа можуть призвести до розколу США, - Рибачук
Ексвіцепрем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції, колишній шеф секретаріату президента Ющенка Олег Рибачук вважає, що американська демократична система перебуває в кризі, якої не було з часу заснування держави
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
“Трамп програв усі вибори у 2020 році й досі їхніх результатів не визнавав. Зараз він фактично пригрозив, що у випадку, якщо його вимога не буде визнана, то ці 25 штатів - він реально пригрозив розколом країни. Це не громадянська війна, як намагаються росіяни говорити. Але підірвавши основи демократії й не бувши покараним за те, що він фактично підтримав держпереворот, держзраду 6 січня, зараз він уже відверто закликає своїх прихильників зі зброєю в руках відстоювати свою правду. А правда в нього така: ви всі знаєте, що перемогу в мене вкрали, і далі по тексту”, - пояснив Рибачук.
За словами Рибачука, американська демократична система перебуває у великій кризі
"Тому зараз виявляється ситуація, коли йдемо на вибори й, незалежно від того що там буде на виборах, можна впевнено прогнозувати, що далі буде з американською демократією. Подібних ризиків американська демократія не мала, напевно, з часу заснування держави", - додав він.
- У вівторок, 23 січня, за результатами праймеріз у штаті Нью-Гемпшир серед кандидатів на посаду президента США від Республіканської партії перемогу здобув Дональд Трамп, а від Демократичної партії - Джо Байден.
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У неділю, 28 січня, суддя у відставці порадив виборчій комісії штату Іллінойс виключити Трампа з виборчого бюлетеня для голосування на праймеріз республіканців, стверджуючи, що експрезидент брав участь у заколоті під час нападу на Капітолій.
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