Disney подала до суду на гонконзьку ювелірну компанію через продаж виробів із зображенням Мікі Мауса

Про це повідомляє АР.

За даними Disney, маркетинг і брендування кілець, намист і сережок із колекції "Mickey 1928 Collection" порушують її права на торговельну марку. Компанія стверджує, що гонконзький виробник навмисно вводить споживачів в оману, змушуючи вважати ці вироби офіційною продукцією Disney.

У позові зазначено, що Satéur "намагається представити Мікі Мауса як власний бренд-ідентифікатор для ювелірної продукції та прагне нажитися на впізнаваності торговельних марок Mickey Mouse і прихильності споживачів до Disney та його культового персонажа".

Як зазначають автори, цей позов свідчить про наполегливі зусилля Disney щодо захисту своєї інтелектуальної власності від несанкціонованого привласнення. Хоча найперша версія Мікі Мауса стала суспільним надбанням минулого року після того, як закінчився термін дії авторських прав Disney, компанія все ще володіє правами на торгову марку цього персонажа.

Адвокати Disney заявляють, що онлайн-маркетинг Red Earth "широко експлуатує торговельні марки Mickey Mouse і бренд Disney", зокрема через опис прикрас як ідеальних для "шанувальників Disney".

На думку компанії, такі дії свідчать про свідоме введення споживачів в оману й створюють враження принаймні про партнерство або співпрацю з Disney.

Центральним елементом колекції є перстень "Satéur Mickey 1928 Classique Ring" із фігуркою Мікі Мауса, що тримає синтетичний камінь.

"Disney залишається відданою боротьбі з незаконним використанням своїх торговельних марок і захисту споживачів від введення в оману через несанкціоноване використання Міккі Мауса та інших знакових персонажів", - йдеться в офіційній заяві компанії.

У позові Disney вимагає судової заборони на продаж прикрас Red Earth і будь-яке інше використання її торговельних марок, а також грошової компенсації, розмір якої буде визначено пізніше.