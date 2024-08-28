"Для забезпечення безпеки польотів": Росавіація тимчасово призупинила роботу аеропортів у Казані та Нижньокамську
Уранці 28 серпня Росавіація повідомила, що "для забезпечення безпеки польотів" введено тимчасові обмеження на роботу аеропортів у Казані та Нижньокамську
Про це повідомляє Росавіація.
"Для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден вранці 28 серпня на роботу аеропорту Казані запроваджено тимчасові обмеження", - йдеться у повідомленні.
Так, аеропорт Казані призупинив роботу близько 07:00 (за місцевим часом). Натомість аеропорт Нижньокамська запровадив обмеження з 09:00.
Російські аеропорти не відправляють та не приймають рейси.
"Екіпажі повітряних суден, авіадиспетчери та служби аеропорту вживають усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки польотів – це пріоритет", - додали у повідомленні.
- У ніч на 28 серпня росіяни заявили про атаку безпілотників на нафтобазу у Ростовській області, там виникла пожежа. Водночас у Воронезькій області запроваджена евакуація населення з двох населених пунктів через загрозу детонації "вибухонебезпечних об'єктів" на другій нафтобазі.
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