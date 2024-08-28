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"Для забезпечення безпеки польотів": Росавіація тимчасово призупинила роботу аеропортів у Казані та Нижньокамську

Катерина Єсікова
28 серпня, 2024 середа
09:30
Світ Росавіація

Уранці 28 серпня Росавіація повідомила, що "для забезпечення безпеки польотів" введено тимчасові обмеження на роботу аеропортів у Казані та Нижньокамську

Зміст

Про це повідомляє Росавіація.

"Для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден вранці 28 серпня на роботу аеропорту Казані запроваджено тимчасові обмеження", - йдеться у повідомленні.

Так, аеропорт Казані призупинив роботу близько 07:00 (за місцевим часом). Натомість аеропорт Нижньокамська запровадив обмеження з 09:00. 

Російські аеропорти не відправляють та не приймають рейси.

"Екіпажі повітряних суден, авіадиспетчери та служби аеропорту вживають усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки польотів – це пріоритет", - додали у повідомленні.

  • У ніч на 28 серпня росіяни заявили про атаку безпілотників на нафтобазу у Ростовській області, там виникла пожежа. Водночас у Воронезькій області запроваджена евакуація населення з двох населених пунктів через загрозу детонації "вибухонебезпечних об'єктів" на другій нафтобазі.
Теги:
Суспільство
Росія
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