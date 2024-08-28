"Для забезпечення безпеки польотів": Росавіація тимчасово призупинила роботу аеропортів у Казані та Нижньокамську

Про це повідомляє Росавіація.

"Для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден вранці 28 серпня на роботу аеропорту Казані запроваджено тимчасові обмеження", - йдеться у повідомленні.

Так, аеропорт Казані призупинив роботу близько 07:00 (за місцевим часом). Натомість аеропорт Нижньокамська запровадив обмеження з 09:00.

Російські аеропорти не відправляють та не приймають рейси.

"Екіпажі повітряних суден, авіадиспетчери та служби аеропорту вживають усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки польотів – це пріоритет", - додали у повідомленні.