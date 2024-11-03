Для запобігання масовим заворушенням на виборах у США буде залучена національна гвардія, - CNN
У США в кількох штатах перевели національну гвардію в режим підвищеної готовності з метою запобігання можливим громадянським заворушенням під час президентських виборів
Про це повідомляє CNN.
У виданні зазначили, що причиною такого кроку стали побоювання щодо можливих громадянських заворушень, підсилені недавніми актами вандалізму – підпалами виборчих урн.
У штаті Вашингтон практично всі бюлетені були знищені під час підпалу урни у Ванкувері 29 жовтня. Ще одна подібна подія сталася у Портленді, штат Орегон, того ж дня, хоча більшість бюлетенів там вціліли.
Губернатор штату Вашингтон Джей Інслі повідомив, що Національна гвардія буде готова підтримати поліцію з понеділка по четвер, включно з днем виборів.
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За його словами, міністерство внутрішньої безпеки США попередило, що загрози для "виборчої інфраструктури" залишаються високими.
"Ґрунтуючись на загальній і конкретній інформації та занепокоєнні щодо потенціалу насильства або іншої незаконної діяльності, пов'язаної із загальними виборами 2024 року, я хочу переконатися, що ми повністю готові реагувати на будь-які потенційні додаткові громадянські заворушення", - додав він.
Аналогічні заходи вживаються і в Орегоні.
"Офіс губернатора уважно стежить за ситуацією і координує свої дії з місцевими, державними і федеральними установами, щоб гарантувати, що виборці Орегону зможуть безпечно проголосувати", - йдеться в заяві губернатора штату Орегон Тіни Котек.
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Заходи з підвищення безпеки вживаються і в інших штатах. Так, у Неваді 60 військовослужбовців Національної гвардії приведені в стан готовності, а у Вашингтоні понад 3000 поліцейських працюватимуть 12-годинними змінами в день виборів.
Правоохоронці та органи влади кажуть, що ці заходи є рутинною підготовкою до виборів, проте вони відображають загострення уваги до питання безпеки голосування після подій 6 січня 2021 року в Капітолії США.
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