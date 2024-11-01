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Демократи заявили, що мають план на випадок, якщо Трамп передчасно оголосить про свою перемогу на виборах

Марія Науменко
1 листопада, 2024 п'ятниця
23:10
Світ Дональд Трамп

Демократична партія та штаб Камали Гарріс розробили стратегію швидкої реакції на випадок, якщо Дональд Трамп спробує передчасно заявити про свою перемогу на президентських виборах, як це було у 2020 році

Зміст

Про це інформує Reuters.

Згідно з повідомленням, Трамп вже заявив про намір оголосити про перемогу у день виборів, попри попередження експертів про можливу затримку остаточних результатів на кілька днів, особливо у разі вимог перерахунку голосів у ключових штатах. 

У штабі Гарріс та Демократичній партії заявили, що спростовуватимуть будь-які заяви Трампа про перемогу до офіційного підтвердження результатів провідними ЗМІ.

"Ми, на жаль, готові, якщо він це зробить, і якщо ми знаємо, що він насправді маніпулює пресою і намагається маніпулювати консенсусом американського народу ... ми готові відповісти", - наголосила Гарріс.

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План демократів передбачає масовану інформаційну кампанію в соціальних мережах та на телебаченні, метою якої є заклики до спокою та терпіння до повного підрахунку голосів.

"Як тільки він неправдиво оголосить про перемогу, ми готові вийти на телебачення і розповісти правду, а також підключити широку мережу людей, які можуть використати свій вплив, щоб дати відсіч", - заявив високопоставлений чиновник Національного комітету Демократичної партії.

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У штабі Трампа відмовилися коментувати його плани щодо оголошення про перемогу, хоча й зазначили, що боротимуться за кожен голос до закриття виборчих дільниць. 

  • 22 жовтня повідомлялось, що за два тижні до виборів президента США майже 17 млн американців достроково проголосували за кандидата.
  • 25 жовтня стало відомо, що, за результатами останнього загальнонаціонального опитування перед виборами в США, проведеного The New York Times та Сієнським коледжем, віцепрезидентка Камала Гарріс та експрезидент Дональд Трамп мають однакову підтримку серед виборців.
  • 1 листопада в The Hill повідомили, що віцепрезидентка США Камала Гарріс має невелику перевагу над експрезидентом Дональдом Трампом у кожному з ключових "блакитних" штатів.

 

Теги:
Новини
вибори
політика
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
Камала Гарріс
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