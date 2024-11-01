Демократи заявили, що мають план на випадок, якщо Трамп передчасно оголосить про свою перемогу на виборах
Демократична партія та штаб Камали Гарріс розробили стратегію швидкої реакції на випадок, якщо Дональд Трамп спробує передчасно заявити про свою перемогу на президентських виборах, як це було у 2020 році
Про це інформує Reuters.
Згідно з повідомленням, Трамп вже заявив про намір оголосити про перемогу у день виборів, попри попередження експертів про можливу затримку остаточних результатів на кілька днів, особливо у разі вимог перерахунку голосів у ключових штатах.
У штабі Гарріс та Демократичній партії заявили, що спростовуватимуть будь-які заяви Трампа про перемогу до офіційного підтвердження результатів провідними ЗМІ.
"Ми, на жаль, готові, якщо він це зробить, і якщо ми знаємо, що він насправді маніпулює пресою і намагається маніпулювати консенсусом американського народу ... ми готові відповісти", - наголосила Гарріс.
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План демократів передбачає масовану інформаційну кампанію в соціальних мережах та на телебаченні, метою якої є заклики до спокою та терпіння до повного підрахунку голосів.
"Як тільки він неправдиво оголосить про перемогу, ми готові вийти на телебачення і розповісти правду, а також підключити широку мережу людей, які можуть використати свій вплив, щоб дати відсіч", - заявив високопоставлений чиновник Національного комітету Демократичної партії.
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У штабі Трампа відмовилися коментувати його плани щодо оголошення про перемогу, хоча й зазначили, що боротимуться за кожен голос до закриття виборчих дільниць.
- 22 жовтня повідомлялось, що за два тижні до виборів президента США майже 17 млн американців достроково проголосували за кандидата.
- 25 жовтня стало відомо, що, за результатами останнього загальнонаціонального опитування перед виборами в США, проведеного The New York Times та Сієнським коледжем, віцепрезидентка Камала Гарріс та експрезидент Дональд Трамп мають однакову підтримку серед виборців.
- 1 листопада в The Hill повідомили, що віцепрезидентка США Камала Гарріс має невелику перевагу над експрезидентом Дональдом Трампом у кожному з ключових "блакитних" штатів.
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