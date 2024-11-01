Демократи заявили, що мають план на випадок, якщо Трамп передчасно оголосить про свою перемогу на виборах

Про це інформує Reuters.

Згідно з повідомленням, Трамп вже заявив про намір оголосити про перемогу у день виборів, попри попередження експертів про можливу затримку остаточних результатів на кілька днів, особливо у разі вимог перерахунку голосів у ключових штатах.

У штабі Гарріс та Демократичній партії заявили, що спростовуватимуть будь-які заяви Трампа про перемогу до офіційного підтвердження результатів провідними ЗМІ.

"Ми, на жаль, готові, якщо він це зробить, і якщо ми знаємо, що він насправді маніпулює пресою і намагається маніпулювати консенсусом американського народу ... ми готові відповісти", - наголосила Гарріс.

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План демократів передбачає масовану інформаційну кампанію в соціальних мережах та на телебаченні, метою якої є заклики до спокою та терпіння до повного підрахунку голосів.

"Як тільки він неправдиво оголосить про перемогу, ми готові вийти на телебачення і розповісти правду, а також підключити широку мережу людей, які можуть використати свій вплив, щоб дати відсіч", - заявив високопоставлений чиновник Національного комітету Демократичної партії.

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У штабі Трампа відмовилися коментувати його плани щодо оголошення про перемогу, хоча й зазначили, що боротимуться за кожен голос до закриття виборчих дільниць.