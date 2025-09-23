До інциденту з дронами над скандинавськими країнами може бути причетна Росія, - ЦПД

Про це Андрій Коваленко пише у своєму Telegram-каналі.

За словами Коваленка, росіяни можуть запускати дрони, щоб паралізувати авіасполучення у країнах НАТО.

"Це не тільки цивільна авіація, але і вантажна, відповідно - економіка та логістика. Паралельно з цим росіяни хочуть домогтися помʼякшення санкцій проти авіагалузі, пише Reuters. Бо в них повна катастрофа з ремонтами, запчастинами й станом авіагалузі. Збіг?", - йдеться у повідомленні.

Керівник ЦПД також заявив, що все це продовжуватиметься, якщо країни НАТО просто збиватимуть ворожі дрони, а не завдаватимуть удари у відповідь.