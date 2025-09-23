До інциденту з дронами над скандинавськими країнами може бути причетна Росія, - ЦПД
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко переконаний, що Росія може бути причетною до інциденту з дронами над скандинавськими країнами
Про це Андрій Коваленко пише у своєму Telegram-каналі.
За словами Коваленка, росіяни можуть запускати дрони, щоб паралізувати авіасполучення у країнах НАТО.
"Це не тільки цивільна авіація, але і вантажна, відповідно - економіка та логістика. Паралельно з цим росіяни хочуть домогтися помʼякшення санкцій проти авіагалузі, пише Reuters. Бо в них повна катастрофа з ремонтами, запчастинами й станом авіагалузі. Збіг?", - йдеться у повідомленні.
Керівник ЦПД також заявив, що все це продовжуватиметься, якщо країни НАТО просто збиватимуть ворожі дрони, а не завдаватимуть удари у відповідь.
- Ввечері 22 вересня за київським часом у Копенгагені призупинили роботу аеропорту через рух БПЛА, а в Осло дрони помітили над військовим обʼєктом.
- Водночас міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країна готова застосувати зброю проти російських літаків у разі порушення її повітряного простору.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.6
- EUR Купівля 48.42Продаж 49.08
- Актуальне
- Важливе