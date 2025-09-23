Швеція заявила про намір збивати російські літаки, якщо ті порушать її повітряний простір

Про це інформує Aftonbladet.

Очільник оборонного відомства наголосив, що жодна країна не має права порушувати повітряний простір Швеції. Відтак, країна "має право захищати свій повітряний простір, у разі потреби - із застосуванням сили".

Йонсон пояснив, що згідно з урядовою постановою IKFN шведські Збройні сили мають інструкції щодо дій у разі порушень.

"У так званій постанові IKFN (про дії армії при порушеннях території Швеції - ред.) уряд дав Збройним силам інструкції щодо того, як слід поводитися з повітряними суднами-порушниками. Це включає право, за необхідності, застосувати зброю - з попередженням або без нього", - підсумував він.