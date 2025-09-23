Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Швеція заявила про намір збивати російські літаки, якщо ті порушать її повітряний простір

Швеція заявила про намір збивати російські літаки, якщо ті порушать її повітряний простір

Марія Науменко
23 вересня, 2025 вiвторок
06:01
Світ Швеція

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країна готова застосувати зброю проти російських літаків у разі порушення її повітряного простору

Зміст

Про це інформує Aftonbladet.

Очільник оборонного відомства наголосив, що жодна країна не має права порушувати повітряний простір Швеції. Відтак, країна "має право захищати свій повітряний простір, у разі потреби - із застосуванням сили".

Йонсон пояснив, що згідно з урядовою постановою IKFN шведські Збройні сили мають інструкції щодо дій у разі порушень.

"У так званій постанові IKFN (про дії армії при порушеннях території Швеції - ред.) уряд дав Збройним силам інструкції щодо того, як слід поводитися з повітряними суднами-порушниками. Це включає право, за необхідності, застосувати зброю - з попередженням або без нього", - підсумував він.

  • На тлі загострення ситуації на східних кордонах НАТО, міністерка оборони Литви Довілє Шакалєнє та президент Чехії Петр Павел висловились щодо необхідності збивати російські літаки, що порушують повітряний простір Альянсу.
