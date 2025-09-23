Швеція заявила про намір збивати російські літаки, якщо ті порушать її повітряний простір
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країна готова застосувати зброю проти російських літаків у разі порушення її повітряного простору
Про це інформує Aftonbladet.
Очільник оборонного відомства наголосив, що жодна країна не має права порушувати повітряний простір Швеції. Відтак, країна "має право захищати свій повітряний простір, у разі потреби - із застосуванням сили".
Йонсон пояснив, що згідно з урядовою постановою IKFN шведські Збройні сили мають інструкції щодо дій у разі порушень.
"У так званій постанові IKFN (про дії армії при порушеннях території Швеції - ред.) уряд дав Збройним силам інструкції щодо того, як слід поводитися з повітряними суднами-порушниками. Це включає право, за необхідності, застосувати зброю - з попередженням або без нього", - підсумував він.
- На тлі загострення ситуації на східних кордонах НАТО, міністерка оборони Литви Довілє Шакалєнє та президент Чехії Петр Павел висловились щодо необхідності збивати російські літаки, що порушують повітряний простір Альянсу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.6
- EUR Купівля 48.27Продаж 48.98
- Актуальне
- Важливе