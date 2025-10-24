До Києва прибула міністерка економіки Німеччини Райхе
У п’ятницю, 24 жовтня, до Києва із візитом прибула міністерка економіки Німеччини Катерина Райхе
Про це повідомляє Reuters.
"Україна переживає вже четверту зиму в умовах війни, і саме зараз Росія посилила свої атаки на енергопостачання України, що ставить під загрозу постачання електроенергії та тепла взимку", - заявила Райхе.
За її словами, для відновлення та забезпечення енергопостачання потрібна термінова допомога, і вона пообіцяла під час своєї поїздки з'ясувати, як Німеччина може надати більш конкретну та ефективну підтримку в цій сфері.
Окрім збереження та відновлення енергетичної інфраструктури України, в центрі уваги під час візиту буде розширення німецько-українського оборонного співробітництва.
"Політика безпеки завжди є також економічною політикою", – сказала Райхе, додавши, що її метою є зближення німецьких і українських оборонних компаній.
- Президент Володимир Зеленський провів зустріч із французьким колегою Емманюелем Макроном, премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та премʼєркою Італії Джорджею Мелоні напередодні саміту Коаліції охочих. Зокрема, йшлося про посилення ППО й захист енергетики.
