Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Світ До Києва прибула міністерка економіки Німеччини Райхе

До Києва прибула міністерка економіки Німеччини Райхе

Катерина Ганжа
24 жовтня, 2025 п'ятниця
09:24
Світ Німеччина

У п’ятницю, 24 жовтня, до Києва із візитом прибула міністерка економіки Німеччини Катерина Райхе

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

"Україна переживає вже четверту зиму в умовах війни, і саме зараз Росія посилила свої атаки на енергопостачання України, що ставить під загрозу постачання електроенергії та тепла взимку", - заявила Райхе.

За її словами, для відновлення та забезпечення енергопостачання потрібна термінова допомога, і вона пообіцяла під час своєї поїздки з'ясувати, як Німеччина може надати більш конкретну та ефективну підтримку в цій сфері.

Окрім збереження та відновлення енергетичної інфраструктури України, в центрі уваги під час візиту буде розширення німецько-українського оборонного співробітництва.

"Політика безпеки завжди є також економічною політикою", – сказала Райхе, додавши, що її метою є зближення німецьких і українських оборонних компаній.

  • Президент Володимир Зеленський провів зустріч із французьким колегою Емманюелем Макроном, премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та премʼєркою Італії Джорджею Мелоні напередодні саміту Коаліції охочих. Зокрема, йшлося про посилення ППО й захист енергетики.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Німеччина
Війна з Росією
Енергетика
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Адріана Муллаянова
21 жовтня, 2025 вiвторок
"Ми припинили вісім війн, і дев'ята наближається", - Трамп
вибух, ракетна атака
Автор Марина Клюєва
22 жовтня, 2025 середа
"Не просто рядові підприємства, а унікальні": військовий експерт Ступак про цілі Сил оборони на території РФ
Ламін Ямаль, Ліга чемпіонів, Барселона
Автор Дмитро Марценишин
23 жовтня, 2025 четвер
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів 3-го туру
Київ
+10.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.64
    Купівля 41.64
    Продаж 42.13
  • EUR
    Купівля 48.3
    Продаж 49
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
24 жовтня
09:47
Ексклюзив
евакуація
Рідного дядька балерини Волочкової врятували від російських загарбників, - волонтер Маховський
09:40
"Рейдерство під прапором окупаційної влади": в Маріуполі росіяни виселяють людей з власних квартир
09:38
ППО ЗСУ
За ніч ППО знешкодила 72 зі 128 ворожих безпілотників
09:14
Анонс
Олександрія, УПЛ
УПЛ: результати й розклад матчів 10-го туру
08:49
Ексклюзив
Карта бойових дій за 9-15 серпня
Стає дедалі небезпечнішою, і що буде далі - невідомо: депутат Довбня про трасу Краматорськ - Ізюм, яку вже прострілює ворог
08:34
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Окупанти формують штурмові роти з жінок на Покровському напрямку, - "Атеш"
08:31
бензин
Російські військові конфіскують у людей бензин на блокпостах у Криму, - "Жовта стрічка"
08:10
Оновлено
ЗСУ, Сили оборони
Минулої доби на фронті зафіксували 120 боїв: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 39 штурмів
08:02
OPINION
Два Мінськи, два Стамбули, два Будапешти...
07:45
Оновлено
РФ атакує Україну дронами: на Кропивниччині під ударом була критична інфраструктура, 19 населених пунктів опинилися без світла
06:54
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 910 військових, 34 артсистеми і 5 бронемашин
06:47
Німеччина уряд
Берлін прагне захистити німецький підрозділ "Роснефти" від санкцій США, - Reuters
05:53
Володимир Путін та Кім Чен Ин
Кім Чен Ин заявив, що військові зв’язки між КНДР та РФ "розвиватимуться безперервно"
00:48
Лідери ЄС відклали рішення щодо використання російських активів для України
2025, четвер
23 жовтня
23:56
Оновлено
Олександр Караваєв і Віталій Буяльський, Динамо, УПЛ
"Самсунспор" обіграв "Динамо" у Лізі конференцій
23:45
Посилення тиску на РФ, оборонна підтримка, енергетична стійкість: українська делегація провела низку зустрічей з лідерами країн ЄС
22:57
Дональд Трамп
Трамп не побачив з боку РФ достатнього інтересу для просування миру в Україні, - Білий дім
22:15
"Не вимагаємо НМТ чи інших іспитів": у Міносвіти назвали професії, до вступу на які намагаються підштовхнути абітурієнтів
22:09
Ексклюзив
Трамп і Путін
Трамп зміг забрати у Путіна головний козир, - політолог Рейтерович
21:43
Армія+
В Армія+ додали функцію переведення між Нацгвардією та ЗСУ онлайн
21:40
Артем Бондаренко ( в центрі), "Шахтар" - "Легія"
"Шахтар"програв "Легії" у Лізі конференцій
21:25
Ексклюзив
зуістріч Трампа і Путіна на Алясці
Для Путіна буде прийнятна лише одна угода про мир, - експерт-міжнародник Краєв
21:16
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року
Трамп та Сі Цзіньпін зустрінуться 30 жовтня у Південній Кореї, - Білий дім
21:15
Литва прапор
Російські літаки Су-30 та Іл-78 порушили повітряний простір Литви
21:15
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року
Безсмертний проаналізував, як зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном може вплинути на Путіна
21:07
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
Наразі Путін знімає останню сорочку, щоб реалізувати своє бажання створити рокадну дорогу на сході, - генерал-майор запасу ЗСУ Кривонос
20:41
газ
Уряд виділив 8,4 млрд грн на закупівлю імпортного газу в опалювальний сезон
20:24
Ліонель Мессі (ліворуч)
Мессі продовжив контракт з "Інтер Маямі": до якого року аргентинець продовжуватиме кар'єру
20:15
Оля Полякова
Команда Олі Полякової поскаржилася організаторам Євробачення на правила Нацвідбору на конкурс
20:01
OPINION
Звернення лідерів чеченського спротиву до ПАРЄ: історична подія
20:01
Актуальні вакансії на Львівщині
Майже вдвічі більше вакансій, ніж безробітних: у Мінекономіки назвали причини браку кадрів в Україні
19:58
Ексклюзив
Віталій Кулик
У РФ під ніж можуть піти українські "політичні мігранти", і навіть Янукович, - політолог Кулик
19:30
Ексклюзив
Дональд Трамп
"Ані Трамп, ані Геґсет такого дозволу не давали": дипломат Безсмертний про удари по території РФ
19:23
Чанпен Чжао
Трамп помилував засудженого засновника криптовалютної біржі Binance
19:11
російський диктатор Володимир Путін
"Жодна країна, що поважає себе, ніколи не діє під тиском": Путін про нові санкції США
19:07
Оновлено
Володимир Зеленський
Посилення ППО й захист енергетики: Зеленський провів зустрічі з Макроном, Туском, Мерцом і Мелоні
18:58
Пожежа у Ставропольському краї на складі нафтопродуктів
ГУР ліквідувало трьох російських десантників у центрі Ставрополя
18:56
Новини компаній
European Property Awards
Перемога в конкурентній боротьбі: українці везуть нагороди додому
18:42
Антоніу Кошта
ЄС продовжить фінансувати Україну наступні 2 роки з використанням заморожених активів РФ, - Кошта
18:33
Огляд
Від радянських танків у Будапешті до дружби з Кремлем: про забуті уроки Угорської революції 1956 року
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV