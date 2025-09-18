До Києва прибув віцепремʼєр, міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
У четвер, 18 вересня, до Києва прибув віцепремʼєр-міністр, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш
Про це інформує оборонне відомство Польщі у соцмережі X.
Зазначається, що Косіняк-Камиш перебуває в українській столиці з делегацією Міністерства оборони та Збройних сил Польщі.
Віцепремʼєр і очільник міноборони Польщі планує обговорити зі своїм українським колегою військову співпрацю, подальшу підтримку України та безпекову ситуацію на тлі російської агресії.
Міністр оборони України Денис Шмигаль о 10:20 повідомив, що разом з польським колегою вони вшанували полеглих воїнів за Україну.
"Вічна памʼять захисникам і захисницям, які загинули у боротьбі за нашу незалежність та свободу", - йдеться у повідомленні.
- Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща та інші західні країни повинні серйозно розглянути ідею запровадження безпольотної зони над Україною.
