До Києва прибув віцепремʼєр, міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш

Про це інформує оборонне відомство Польщі у соцмережі X.

Зазначається, що Косіняк-Камиш перебуває в українській столиці з делегацією Міністерства оборони та Збройних сил Польщі.

Віцепремʼєр і очільник міноборони Польщі планує обговорити зі своїм українським колегою військову співпрацю, подальшу підтримку України та безпекову ситуацію на тлі російської агресії.

#UKRAINA / Wicepremier W. @KosiniakKamysz przebywa wraz z delegacją resortu obrony i Sił Zbrojnych RP w Kijowie, gdzie będzie rozmawiał m. in. ze swoim odpowiednikiem o współpracy wojskowej, dalszym wsparciu dla broniącej się Ukrainy oraz sytuacji bezpieczeństwa w kontekście… pic.twitter.com/iDIG6Ogqei — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) September 18, 2025

Міністр оборони України Денис Шмигаль о 10:20 повідомив, що разом з польським колегою вони вшанували полеглих воїнів за Україну.

"Вічна памʼять захисникам і захисницям, які загинули у боротьбі за нашу незалежність та свободу", - йдеться у повідомленні.