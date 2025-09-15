Глава МЗС Польщі Сікорський: Польща та Захід мають розглянути ідею безпольотної зони над Україною

Про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Сікорський нагадав, що ця ініціатива обговорювалася ще торік за часів адміністрації Джо Байдена. За його словами, технічно країни НАТО та ЄС спроможні реалізувати безпольотну зону, проте одна лише Польща не може ухвалити таке рішення самостійно.

Міністр також підкреслив практичний вимір питання: "Захист нашого населення — наприклад, від уламків, що падають, — звісно, був би вищим, якби ми могли вражати дрони та інші літальні апарати за межами нашої території. Якби Україна попросила нас збивати їх уже над своєю територією, це було б для нас вигідно. Якщо ви запитуєте мене особисто: нам варто про це подумати".

Ініціатива порушує питання координації та політичної волі на рівні альянсу і ЄС, оскільки введення безпольотної зони вимагає колективного рішення і технічних заходів із залученням кількох держав.