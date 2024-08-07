Дональд Трамп анонсував інтерв'ю Ілону Маску: деталі

Про це Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social, пише USA Today.

"У понеділок ввечері я дам велике інтерв'ю з Ілоном Маском - подробиці згодом!" - написав експрезидент США.

Натомість час бізнесмен Ілон Маск поки не коментував інформацію про можливе інтерв'ю з Дональдом Трампом.

Що передувало

На початку березня Маск спростував закиди щодо фінансування кампанії Дональда Трампа.

Однак згодом він зробив пожертвування у фонд America PAC, який підтримує кандидата у президента США і колишнього очільника країни Дональда Трампа в передвиборчій кампанії.

The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела повідомляло, що Ілон Маск заявив про намір щомісячно вкладати 45 млн доларів у політичну групу, яка підтримує Дональда Трампа, зокрема його виборчу кампанію.