Дональд Трамп анонсував інтерв'ю Ілону Маску: деталі
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп оголосив про інтерв'ю з американським бізнесменом Ілоном Маском
Про це Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social, пише USA Today.
"У понеділок ввечері я дам велике інтерв'ю з Ілоном Маском - подробиці згодом!" - написав експрезидент США.
Натомість час бізнесмен Ілон Маск поки не коментував інформацію про можливе інтерв'ю з Дональдом Трампом.
Що передувало
На початку березня Маск спростував закиди щодо фінансування кампанії Дональда Трампа.
Однак згодом він зробив пожертвування у фонд America PAC, який підтримує кандидата у президента США і колишнього очільника країни Дональда Трампа в передвиборчій кампанії.
The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела повідомляло, що Ілон Маск заявив про намір щомісячно вкладати 45 млн доларів у політичну групу, яка підтримує Дональда Трампа, зокрема його виборчу кампанію.
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