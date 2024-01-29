Допомога від ЄС, бойові дії та оборонні потреби України: Зеленський поговорив із прем'єром Греції Міцотакісом

Про це він написав у телеграм.

"Обговорили підготовку до другого саміту Україна - Балкани. Подякував Греції за участь у 4-й зустрічі радників у Давосі й запросив приєднатися до організації Глобального саміту миру", - йдеться у повідомленні.

Президент додав, що також обговорив з грецьким прем'єром перебіг бойових дій на фронті. Зеленський передав Міцотакісу актуальні оборонні потреби України, особливо щодо ППО та артилерії.

Крім того, український лідер подякував за підтримку з боку Греції зближення України з ЄС.

"Наголосив на важливості своєчасного розблокування європейської допомоги обсягом 50 млрд євро. Це буде потужним сигналом для інших міжнародних партнерів", - наголосив Зеленський.