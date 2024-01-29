Допомога від ЄС, бойові дії та оборонні потреби України: Зеленський поговорив із прем'єром Греції Міцотакісом
У понеділок, 29 січня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, щоб скоординувати спільні міжнародні зусилля
Про це він написав у телеграм.
"Обговорили підготовку до другого саміту Україна - Балкани. Подякував Греції за участь у 4-й зустрічі радників у Давосі й запросив приєднатися до організації Глобального саміту миру", - йдеться у повідомленні.
Президент додав, що також обговорив з грецьким прем'єром перебіг бойових дій на фронті. Зеленський передав Міцотакісу актуальні оборонні потреби України, особливо щодо ППО та артилерії.
Крім того, український лідер подякував за підтримку з боку Греції зближення України з ЄС.
"Наголосив на важливості своєчасного розблокування європейської допомоги обсягом 50 млрд євро. Це буде потужним сигналом для інших міжнародних партнерів", - наголосив Зеленський.
- Напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен запропонував прем’єру Греції додаткове фінансування, якщо країна передасть чи продасть Україні наявні у неї радянські системи ППО. Окрім того, Вашингтон надасть Афінам чотири десятки винищувачів F-35.
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