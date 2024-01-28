Блінкен запропонував Греції надати Україні військове спорядження в обмін на додаткове фінансування
Державний секретар США Ентоні Блінкен запропонував прем’єр-міністру Греції Кіріакосу Міцотакісу додаткове фінансування, якщо країна передасть чи продасть Україні військове спорядження
Про це повідомляє Kathimerini.
Ентоні Блінкен надіслав листа прем’єру Греції, де йдеться про шість кроків для розширення співпраці між Афінами та Вашингтоном у сфері безпеки. Зокрема, в одному з пунктів говориться про підтримку України.
"Нас продовжує цікавити оборонний потенціал, який Греція могла б передати чи продати Україні. Якщо ці можливості представляють інтерес для України, і доки уряд США не оцінить їхні статус і цінність, ми можемо вивчити можливості можливого додаткового фінансування іноземних збройних сил Греції на суму до 200 млн доларів США", - йдеться в листі держсекретаря США.
- 5 січня повідомлялося, що державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Грецію, аби обговорити підтримку України.
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