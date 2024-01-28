Блінкен запропонував Греції надати Україні військове спорядження в обмін на додаткове фінансування

Про це повідомляє Kathimerini.

Ентоні Блінкен надіслав листа прем’єру Греції, де йдеться про шість кроків для розширення співпраці між Афінами та Вашингтоном у сфері безпеки. Зокрема, в одному з пунктів говориться про підтримку України.

"Нас продовжує цікавити оборонний потенціал, який Греція могла б передати чи продати Україні. Якщо ці можливості представляють інтерес для України, і доки уряд США не оцінить їхні статус і цінність, ми можемо вивчити можливості можливого додаткового фінансування іноземних збройних сил Греції на суму до 200 млн доларів США", - йдеться в листі держсекретаря США.