Блінкен летить на Близький Схід: в Греції говоритиме про допомогу Україні

Про це повідомив на брифінгу у четвер, 4 січня, речник Держдепу Метью Міллер.

Блінкен сьогодні вирушить у четверту поїздку на Близький Схід за останній час.

"Протягом наступного тижня міністр відвідає Туреччину, Грецію, Йорданію, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Ізраїль, Західний берег річки Йордан та Єгипет, де зустрінеться з іноземними колегами та іншими країнами", - сказав Міллер.

Блінкен проведе розмову з урядом Греції про їхню підтримку України й гарантування регіональної морської безпеки.

"Греція є важливим союзником НАТО, і він з нетерпінням чекає на візит, щоб поговорити про підтримку України з боку Греції, яка триває вже давно, фактично з самого початку конфлікту, гарантуючи регіональну морську безпеку, а також про інші питання", - розповів речник.