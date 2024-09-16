Допоможе залучити кваліфіковану робочу силу: Шольц в Узбекистані уклав міграційну угоду

Про це повідомляє Bloomberg.

Угоди підписали в Самарканді за присутності німецького канцлера Олафа Шольца й президента Узбекистану Шавката Мірзійоєва. Зазначено, що очільник ФРН уперше відвідує Центральну Азію.

Міграційна угода допоможе Німеччині залучити кваліфіковану робочу силу, але невідомо, "наскільки це допоможе вирішити постійний дефіцит у найбільшій економіці Європи". Також документом встановлять механізм співпраці у поверненні мігрантів, які не мають права залишатися в країнах.

"Ми привозимо робітників та кваліфікованих працівників до нашої країни, які нам терміново потрібні у виробництві, малому бізнесі, догляді за хворими та багатьох інших сферах. Ті, хто не має перспектив і права залишатися в Німеччині, змушені будуть залишити нашу країну набагато швидше", - пояснила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

Bloomberg розповідає, що Шольца супроводжує делегація підприємців. Його поїздка є "частиною прагнення уряду зміцнити зв'язки з країнами Центральної Азії в таких сферах, як промисловість, енергетика та навколишнє середовище, а також безпека та оборона".

Водночас Узбекистан і ФРН підписали декларації про наміри щодо ветеринарної медицини та тваринництва і стосовно сталого використання водних ресурсів, угоду про транспортне співробітництво й декларацію про наміри глибшої співпраці у сфері стратегічних сировинних матеріалів, таких як мідь.