Німеччина працевлаштує до 250 тис. кенійців
Німеччина та Кенія уклали угоду про контрольовану міграцію, у межах якої ФРН працевлаштує до 250 тисяч кваліфікованих та напівкваліфікованих кенійців
Про це пише CNN.
Відповідну угоду підписали у п'ятницю, 13 вересня, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Кенії Вільям Руто.
Видання зазначає, що наразі сторони не розголошують, скільки саме робітників прибудуть до Німеччини, але представник офісу президенту Кенії раніше заявив, що країна розглядає можливість працевлаштувати до 250 000 людей.
CNN пише, що угода була підписана на тлі того, як уряд Шольца розпочав боротьбу з нелегальною імміграцією, та оголосив про посилення прикордонного контролю. Наприкінці минулого місяця Берлін оприлюднив нові заходи безпеки, спрямовані на прискорення депортації нелегальних іммігрантів.
Окрім стримування нелегальної міграції, угода покликана задовольнити потреби ринку праці в обох країнах, надаючи можливості для кенійських робітників і водночас поповнюючи дефіцит кваліфікованих робітників у Німеччині. Крім того, угода має на меті спростити репатріацію кенійців, які перебувають у Німеччині нелегально.
- У понеділок, 9 вересня, стало відомо, що міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фейзер оголосить про тимчасовий прикордонний контроль на всіх сухопутних кордонах, щоб подолати нелегальну міграцію та захистити населення від ісламістського екстремізму.
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