Німеччина запровадить тимчасовий прикордонний контроль, щоб "захиститись від ісламістського екстремізму"

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в уряді країни.

Зазначається, що голова МВС Німеччини має сказати про плани встановити прикордонний контроль Європейській комісії.

Контроль розпочнеться 16 вересня і спочатку триватиме шість місяців, повідомило інформаційне агентство DPA з посиланням на урядові джерела.

Уряд Німеччини проводив консультації з головною опозиційною партією ХДС щодо способів стримування міграції, попри стурбованість громадськості та після смертельного нападу з ножем сирійського біженця минулого місяця в місті Золінген.

Німеччина має сухопутний кордон довжиною понад 3700 км з Данією, Нідерландами, Бельгією, Люксембургом, Францією, Швейцарією, Австрією, Чехією та Польщею.