Німеччина запровадить тимчасовий прикордонний контроль, щоб "захиститись від ісламістського екстремізму"
Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фейзер оголосить про тимчасовий прикордонний контроль на всіх сухопутних кордонах, щоб подолати нелегальну міграцію та захистити населення від ісламістського екстремізму
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в уряді країни.
Зазначається, що голова МВС Німеччини має сказати про плани встановити прикордонний контроль Європейській комісії.
Контроль розпочнеться 16 вересня і спочатку триватиме шість місяців, повідомило інформаційне агентство DPA з посиланням на урядові джерела.
Уряд Німеччини проводив консультації з головною опозиційною партією ХДС щодо способів стримування міграції, попри стурбованість громадськості та після смертельного нападу з ножем сирійського біженця минулого місяця в місті Золінген.
Німеччина має сухопутний кордон довжиною понад 3700 км з Данією, Нідерландами, Бельгією, Люксембургом, Францією, Швейцарією, Австрією, Чехією та Польщею.
- На фестивалі з нагоди 650-річчя німецького міста Золінген невідомий з ножем напав на відвідувачів, внаслідок чого троє людей загинуло, ще четверо перебувають у важкому стані. Поліція затримала 15-річного підлітка, який може бути пов'язаний зі злочином.
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