Дуда може зустрітися з Трампом цього тижня
Президент Польщі Анджей Дуда може зустрітися з ексочільником Білого дому й майбутнім кандидатом у президенти США Дональдом Трампом у Нью-Йорку цього тижня під час свого візиту
Про це він сказав у коментарі журналістам перед посадкою на літак до США, повідомляє WP.pl.
"Якщо буде можливо, я також зустрінусь із Дональдом Трампом. Таке попереднє визначення справді було, але все залежить від тих можливостей, які будуть у той чи інший момент", – сказав польський президент.
Водночас Дуда додав, що "зустріч з друзями, які були президентами" не є для нього новою ситуацією.
"Ми говоримо про людину, яка була президентом Сполучених Штатів чотири роки, коли ми разом працювали. Ми добре знаємо один одного", - акцентував він.
Видання зазначає, що Дуда зустрінеться у Нью-Йорку з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Після візиту до Штатів президент відвідає Канаду, де відбудеться зустріч з прем’єр-міністром Джастіном Трюдо.
-
8 березня, прем'єр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Трамп назвав Орбана "фантастичним лідером" і похвалив його стиль управління. Натомість Орбан закликав експрезидента США "повернутись і принести мир". Байден розкритикував їхню зустріч.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.36 Купівля 39.36Продаж 39.87
- EUR Купівля 41.97Продаж 42.75
- Актуальне
- Важливе