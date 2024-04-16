Дуда може зустрітися з Трампом цього тижня

Про це він сказав у коментарі журналістам перед посадкою на літак до США, повідомляє WP.pl.

"Якщо буде можливо, я також зустрінусь із Дональдом Трампом. Таке попереднє визначення справді було, але все залежить від тих можливостей, які будуть у той чи інший момент", – сказав польський президент.

Водночас Дуда додав, що "зустріч з друзями, які були президентами" не є для нього новою ситуацією.

"Ми говоримо про людину, яка була президентом Сполучених Штатів чотири роки, коли ми разом працювали. Ми добре знаємо один одного", - акцентував він.

Видання зазначає, що Дуда зустрінеться у Нью-Йорку з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Після візиту до Штатів президент відвідає Канаду, де відбудеться зустріч з прем’єр-міністром Джастіном Трюдо.