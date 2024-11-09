Дуда найближчим часом полетить до США на зустріч із Трампом, - ЗМІ

Про це пише польське видання Onet.

За словами журналістів, у п'ятницю, 8 листопада, Канцелярія президента подала заявку на бронювання літака для перельоту до США. Дата вильоту Анджея Дуди наразі невідома, оскільки Канцелярія чекає на підтвердження дати його зустрічі з Трампом.

У виданні зазначили, що існує два варіанти. Один із них - Анджей Дуда вилетить до США у найближчі години й повернеться на святкування Дня незалежності Польщі в понеділок, 11 листопада.

Однак якщо високопосадовці Польщі, які наразі перебувають у США, не домовляться про зустріч із Трампом у найближчі години, президент не полетить до Сполучених Штатів до наступного тижня.

Учора, 8 листопада, Gazeta Wyborcza інформувала, що виліт до США Анджея Дуди був запланований ще в п'ятницю. Однак у Канцелярії президента відповіли, що в п'ятницю Дуда не планує виїжджати, не уточнивши, чи відбудеться візит взагалі.

За даними джерел Gazeta Wyborcza, Дуда збирається на вечірку, організовану Дональдом Трампом у своєму маєтку в Мар-а-Лаго у Флориді. Серед запрошених гостей, зокрема, буде прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.