Дуда найближчим часом полетить до США на зустріч із Трампом, - ЗМІ
Президент Польщі Анджей Дуда може найближчим часом відвідати США для зустрічі з обраним президентом Дональдом Трампом
Про це пише польське видання Onet.
За словами журналістів, у п'ятницю, 8 листопада, Канцелярія президента подала заявку на бронювання літака для перельоту до США. Дата вильоту Анджея Дуди наразі невідома, оскільки Канцелярія чекає на підтвердження дати його зустрічі з Трампом.
У виданні зазначили, що існує два варіанти. Один із них - Анджей Дуда вилетить до США у найближчі години й повернеться на святкування Дня незалежності Польщі в понеділок, 11 листопада.
Однак якщо високопосадовці Польщі, які наразі перебувають у США, не домовляться про зустріч із Трампом у найближчі години, президент не полетить до Сполучених Штатів до наступного тижня.
Учора, 8 листопада, Gazeta Wyborcza інформувала, що виліт до США Анджея Дуди був запланований ще в п'ятницю. Однак у Канцелярії президента відповіли, що в п'ятницю Дуда не планує виїжджати, не уточнивши, чи відбудеться візит взагалі.
За даними джерел Gazeta Wyborcza, Дуда збирається на вечірку, організовану Дональдом Трампом у своєму маєтку в Мар-а-Лаго у Флориді. Серед запрошених гостей, зокрема, буде прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
- У вівторок, 5 листопада, у Сполучених Штатах Америки відбулися президентські вибори. Громадяни обирали лідера країни на найближчі чотири роки. Очільником США став Дональд Трамп, який переміг Камалу Гарріс. Еспресо провів текстову трансляцію.
- Світові лідери 6 листопада привітали кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах.
- Актуальне
- Важливе