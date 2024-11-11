Дуда зідзвонився з Трампом і домовився з ним про зустріч
Президент Польщі Анджей Дуда провів телефонну розмову з новообраним лідером Сполучених Штатів Дональдом Трампом і домовився про зустріч у США
Про це він написав у Х.
За словами Дуди, він привітав Трампа з "історичним поверненням і рішучою перемогою" на президентських виборах. Водночас Трамп висловив побажання польському народу з Днем національної незалежності.
"Ми також домовилися організувати нашу зустріч у США найближчими тижнями", - написав польський президент.
- Президент Польщі Анджей Дуда може найближчим часом відвідати США для зустрічі з обраним президентом Дональдом Трампом.
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