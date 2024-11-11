Дуда зідзвонився з Трампом і домовився з ним про зустріч

Про це він написав у Х.

За словами Дуди, він привітав Трампа з "історичним поверненням і рішучою перемогою" на президентських виборах. Водночас Трамп висловив побажання польському народу з Днем національної незалежності.

"Ми також домовилися організувати нашу зустріч у США найближчими тижнями", - написав польський президент.