Джонсона не можна карати за те, що він вчинив правильно: демократи про можливе усунення спікера
Конгресмен від Демократичної партії Джеррі Надлер заявив, що Майка Джонсона не слід лишати посади спікера, караючи його за те, що він "вчинив правильно"
Про це повідомляє The Hill.
За його словами, демократи мають рацію, рятуючи Джонсона від пропозиції про його відставку, яку в березні внесла конгресвумен Марджорі Тейлор Грін.
"Я підозрюю, що вона насправді не виконає свою погрозу, - зауважив Надлер - Але ми маємо рацію в тому, що якщо вона це зробить, ми повинні його врятувати. Тому що, як би ми не розходилися з ним у всьому, майже у всьому, ми не можемо дозволити, щоб його покарали за те, що він зробив правильну річ - проголосував за допомогу Україні, а саме за це його хочуть покарати".
Завдяки тому, що Джонсон вніс на розгляд нижньої палати законопроєкт про допомогу Україні, який був підтриманий двопартійними голосами, демократи в палаті представників заявили, що допоможуть йому зберегти своє спікерське крісло. Однак деякі з демократів зазначили, що це буде "одноразовою можливістю".
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Напередодні консерватори в сенаті закликали конгресвумен Марджорі Тейлор Грін відмовитися від спроби усунути спікера Майка Джонсона, заявляючи, що це марна трата часу, а перед виборами у конгресу є важливіші пріоритети.
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