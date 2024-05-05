Джонсона не можна карати за те, що він вчинив правильно: демократи про можливе усунення спікера

Про це повідомляє The Hill.

За його словами, демократи мають рацію, рятуючи Джонсона від пропозиції про його відставку, яку в березні внесла конгресвумен Марджорі Тейлор Грін.

"Я підозрюю, що вона насправді не виконає свою погрозу, - зауважив Надлер - Але ми маємо рацію в тому, що якщо вона це зробить, ми повинні його врятувати. Тому що, як би ми не розходилися з ним у всьому, майже у всьому, ми не можемо дозволити, щоб його покарали за те, що він зробив правильну річ - проголосував за допомогу Україні, а саме за це його хочуть покарати".

Завдяки тому, що Джонсон вніс на розгляд нижньої палати законопроєкт про допомогу Україні, який був підтриманий двопартійними голосами, демократи в палаті представників заявили, що допоможуть йому зберегти своє спікерське крісло. Однак деякі з демократів зазначили, що це буде "одноразовою можливістю".