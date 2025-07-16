Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Є фактори, які певним чином стримують Китай у допомозі РФ, - сходознавиця Бутирська
Ексклюзив

Є фактори, які певним чином стримують Китай у допомозі РФ, - сходознавиця Бутирська

Марина Клюєва
16 липня, 2025 середа
18:42
Світ росія китай

Росія розчарована, що Китай не надає їй стільки військової допомоги, скільки необхідно

Зміст

Таку думку висловила експертка з питань Східної Азії, старша аналітикиня  Центру «Нова Європа» Наталія Бутирська в етері Еспресо. 

"Безумовно, росіяни певним чином розчаровані в тому, що Китай не надає стільки, скільки їм потрібно (військової допомоги, - ред.), маючи все це. Так, дійсно, Китай поступово переступає через певні обмеження. Навіть про ті самі "шахеди" - зараз Росія локалізувала його виробництво і наші розвідки, які час від часу обстежують ці "шахеди", знаходять дуже велику кількість китайських компонентів. Крім того, наші розвідки говорять і про спільне виробництво, і про залучення китайців до вироблення дронів. Тобто, як ми бачимо, Китай поступово певним чином проходить у ті лінії, які їм вималювали насамперед наші європейські та американські партнери. Тобто стримувальним фактором для Китаю в допомозі Росії є все-таки європейці насамперед і американці, тому що Китай боїться санкцій", - сказала вона.

Китай хотів би торгувати з європейцями, які підкреслюють, що для них безпека - перш за все, що війна в Україні дуже серйозно впливає на їхні розрахунки і на відносини Європи з Китаєм. Тобто є фактори, які певним чином стримують Китай, зауважила Наталія Бутирська.

"Тому, відповідно, поки що про якусь людську силу з боку Китаю ми з вами не можемо говорити. Думаю, що Китай не буде ризикувати таким чином. Але, тим не менше, не забуваємо про північнокорейський фактор, не забуваємо про вплив Китаю на північнокорейців. І про те, як Китай відмежувався від цього залучення, тому що Китай у той момент, коли він не може надати безпосередньо сам допомоги, очевидно підтримує залучення північнокорейців, яким нічого втрачати, які тільки набувають з цієї війни. Це і жива сила, і ми бачимо кількість снарядів яка йде з Північної Кореї, і ми бачимо ще більше розширення номенклатури різних видів озброєння, яке йде з Північної Кореї. Хтозна, можливо, частина якась була також передана через Китай. Це вже не наша компетенція. Але, тим не менше, з моєї точки зору, за мовчазної підтримки Китаю Північна Корея воює на боці Росії. Це важливий фактор", - додала сходознавиця.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
Китай
Європа
Війна з Росією
США
Економіка
Коментар з Антоном Борковським
Читайте також:
Наталка Діденко
Автор Оксана Ліховід
15 липня, 2025 вiвторок
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де залишатиметься спека, а де пройдуть дощі
Медики допомогли завагітніти жінці, яка перенесла п'ять невдалих вагітностей
Автор Дар'я Куркіна
16 липня, 2025 середа
Громадянину Індії, який допомагав студентам-медикам скласти іспит КРОК за $9 тис., оголосили підозру
путін
Автор Юлія Юліна
14 липня, 2025 понедiлок
Путін підписав указ про примусову русифікацію всього населення РФ і розширення мережі "російських центрів", – розвідка
Київ
+20.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.54
    Купівля 41.54
    Продаж 42.1
  • EUR
    Купівля 48.31
    Продаж 49.03
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
17 липня
10:31
Радослав Сікорський
Росії потрібно буде 70 років, аби захопити Україну такими темпами, – Сікорський
10:29
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Вранці 17 липня РФ запустила БПЛА по території України: у Кривому Розі сталося влучання
10:15
долар євро валюта обмін
Курс валют на 17 липня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:04
Ексклюзив
морська міна
Мінімальна дистанція - 1 км: речник ВМС ЗСУ щодо мін в акваторії Чорного моря
10:00
OPINION
"Друге щастя" Зеленського
09:17
Ексклюзив
Володимир В’ятрович
"Ця істерика виходить на новий рівень": В’ятрович про перенесення Волинської трагедії в політичну площину
09:08
сили ППО
Сили ППО вночі збили 36 із 64 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:57
Оновлено
РФ атакувала Україну безпілотниками: у Дніпрі загинула людина, є постраждалі
08:38
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 160 боїв: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 51 штурм
08:32
Шевченко, Донецька область
Росія окупувала Шевченко Донецької області, - DeepState
08:28
Володимир Зеленський
Зеленський вніс до Веховної Ради подання на призначення Свириденко прем’єр-міністеркою
08:11
лідер сирійських повстанців Ахмед аш-Шараа
"Ми не боїмося війни": президент Сирії відреагував на удари Ізраїлю по Дамаску
08:07
Анонс
Шахтар, Педріньйо
"Ільвес" - "Шахтар": де та коли дивитись матч-відповідь українців у Лізі Європи
08:05
OPINION
Василь Пехньо
Зміна уряду: "чудовий рух атомів у природі"
07:47
Байба Браже
Латвія закликала Трампа посилити санкції проти Росії без зволікань
07:22
Найбільший знайдений на Землі метеорит із Марса продали на аукціоні за $4,3 млн
06:42
втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила 1190 військових, 43 артсистеми та 4 танки
06:21
"Неймовірні інновації": Келлог про виробництво українських дронів
04:25
безпілотник, дрон
У РФ заявили про атаку дронів на Москву
02:58
Марк Карні
Канада обмежить імпорт сталі, - Карні
02:04
Європол
Європол провів масштабну операцію проти мережі проросійських хакерів
01:23
Upwork
Фриланс-біржа Upwork почала масово блокувати акаунти українців: Мінцифри звернулося до керівництва платформи
00:45
РФ дроном вдарила по Нікополю: постраждали 3 рятувальників і 2 цивільних
00:23
Оновлено
Трофей Ліги чемпіонів, Кубок чемпіонів
Ліга чемпіонів: визначився суперник "Динамо", результати інших матчів 1-го кваліфікаційного раунду
2025, середа
16 липня
23:43
Марко Рубіо
"Ми дуже стурбовані цим": Рубіо відреагував на удари Ізраїлю по Сирії
22:52
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
Знищення енергетики РФ швидко наблизить перемогу України на стратегічному рівні, - генерал Кривонос
22:40
Ексклюзив
Ігор Рейтерович
"Історія підтвердила тотальний кадровий дефіцит влади": Рейтерович про кандидатури в новий Кабмін
22:25
Оновлено
Ольга Стефанішина
ЗМІ написали про провадження щодо Стефанішиної: у САП кажуть, що справа стосується посадовців АРМА
21:57
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
"Чергова спроба відібрати в мене економічний об'єкт": підприємець Жеваго про звинувачення Нацполу щодо збуту ліків з України в РФ
21:53
Олександр Усик
Усик вийшов на відкрите тренування перед боєм з Дюбуа у футболці на підтримку полонених захисників Азовсталі
21:49
Оновлено
Росіяни скинули авіабомбу на центр Добропілля на Донеччині: 2 людини загинули, понад 20 дістали поранення
21:44
Ексклюзив
Ігор Луценко
"Позитивно оцінюю цю зміну": військовослужбовець Ігор Луценко про кандидатуру Шмигаля на посаду міністра оборони
21:39
Ексклюзив
Микола Княжицький
"Має бути сильний і незалежний менеджер": Княжицький вважає, що Шмигаль недостатньо самостійний для міністра оборони
21:31
Верховна Рада
Рада ухвалила закон про виплату 15 млн грн родинам військових, які загинули в полоні
20:49
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський подав до ВР документи на призначення Шмигаля міністром оборони, на засіданні фракції "Слуги Народу" представили кандидатури інших членів уряду
20:43
Урсула фон дер Ляєн
Єврокомісія запропонувала виділити Україні 100 млрд євро фінансової допомоги до 2034 року
20:23
Ексклюзив
Меланія Трамп виявилась "чорною лебединею", - політолог Таран
20:07
OPINION
Чи змінив Дональд Трамп своє ставлення до Росії та її президента Путіна?
19:49
Оновлено
Ворожа атака на Україну 15 липня: у Харкові та Вінниці є поранені, у Кривому Розі 15 постраждалих
19:35
Ексклюзив
Tomahawk
"Чим далі вглиб РФ, тим менше ППО": Defense Express про здатність ракет Tomahawk прорвати повітряну оборону Росії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV