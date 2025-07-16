Є фактори, які певним чином стримують Китай у допомозі РФ, - сходознавиця Бутирська

Таку думку висловила експертка з питань Східної Азії, старша аналітикиня Центру «Нова Європа» Наталія Бутирська в етері Еспресо.

"Безумовно, росіяни певним чином розчаровані в тому, що Китай не надає стільки, скільки їм потрібно (військової допомоги, - ред.), маючи все це. Так, дійсно, Китай поступово переступає через певні обмеження. Навіть про ті самі "шахеди" - зараз Росія локалізувала його виробництво і наші розвідки, які час від часу обстежують ці "шахеди", знаходять дуже велику кількість китайських компонентів. Крім того, наші розвідки говорять і про спільне виробництво, і про залучення китайців до вироблення дронів. Тобто, як ми бачимо, Китай поступово певним чином проходить у ті лінії, які їм вималювали насамперед наші європейські та американські партнери. Тобто стримувальним фактором для Китаю в допомозі Росії є все-таки європейці насамперед і американці, тому що Китай боїться санкцій", - сказала вона.

Китай хотів би торгувати з європейцями, які підкреслюють, що для них безпека - перш за все, що війна в Україні дуже серйозно впливає на їхні розрахунки і на відносини Європи з Китаєм. Тобто є фактори, які певним чином стримують Китай, зауважила Наталія Бутирська.

"Тому, відповідно, поки що про якусь людську силу з боку Китаю ми з вами не можемо говорити. Думаю, що Китай не буде ризикувати таким чином. Але, тим не менше, не забуваємо про північнокорейський фактор, не забуваємо про вплив Китаю на північнокорейців. І про те, як Китай відмежувався від цього залучення, тому що Китай у той момент, коли він не може надати безпосередньо сам допомоги, очевидно підтримує залучення північнокорейців, яким нічого втрачати, які тільки набувають з цієї війни. Це і жива сила, і ми бачимо кількість снарядів яка йде з Північної Кореї, і ми бачимо ще більше розширення номенклатури різних видів озброєння, яке йде з Північної Кореї. Хтозна, можливо, частина якась була також передана через Китай. Це вже не наша компетенція. Але, тим не менше, з моєї точки зору, за мовчазної підтримки Китаю Північна Корея воює на боці Росії. Це важливий фактор", - додала сходознавиця.