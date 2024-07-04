Екосистема для БПЛА, перепони та сховища: Вільнюс представив план оборони

Про це повідомляє LRT.

Як зазначають у місті, план оборонної політики столиці складається з двох основних частин. Частина плану оборонного забезпечення включає план дій зі створення "парку засобів контрмобільності, екосистеми безпілотників з новим літнім майданчиком, військового комендатури та пункту прийому німецької військової бригади". План посилення цивільної оборони охоплює мережу укриттів, плани евакуації та зв'язок з громадянами.

"Ми вважаємо наш внесок у цю справу дуже вагомим, тому що, перш за все, Вільнюс – це столиця, а значить, це ціль номер один і мішень номер один. Звичайно, наше географічне розташування знаходиться близько до кордону з Білоруссю, за кілька десятків кілометрів, у нас є білоруська атомна електростанція в Островці, яка також становить загрозу", - заявив мер Вільнюса Валдас Бенкунскас.

Як зазначає міська влада, планується закупівля протидорожніх засобів, як бетонні дорожні огородження, бетонні "зуби дракона" та сталеві збірні "їжаки", щоб забезпечити більший захист на в'їздах до міста у разі потреби та ускладнити пересування потенційного ворога.

Засоби планують закупити наприкінці цього року, а їхня вартість може скласти до 1 млн євро.

За словами Бенкунскаса, цього літа планується створити трасу для дронів на відкритому просторі на пагорбах Шешка. Ця зона буде обладнана злітними майданчиками, сітками, парканами, перешкодами та відповідною поверхнею для тренувань дронів.

Майданик працюватиме для всіх бажаючих, а потренуватися на ньому можна буде, забронювавши час в електронній системі.

План евакуації та укриття

Восени влада Вільнюса планує оновити плани евакуації, але вони не будуть публічними.

Також планується збільшити кількість укриттів. За словами Бенкунскаса, наразі у Вільнюсі налічується 672 укриттів, в яких можуть ненадовго переховуватися близько 50% населення.

"Згідно з національним законодавством, цей відсоток має становити не менше 60%. Але наша мета – не зупинятися на 60%, цього року ми хочемо досягти 100% охоплення всього Вільнюса відповідною мережею укриттів", – зазначив мер.

Крім того в місті планують встановити 52 додаткові попереджувальні сирени та випустити паперовий посібник з найважливішою інформацією про те, як поводитися в надзвичайній ситуації. У планах також створення телефонної лінії, мобільного додатку та закупівля резервного радіообладнання.