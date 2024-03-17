У Молдові облаштують укриття на випадок війни
Міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос заявив, що більшість укриттів країни потребують серйозного ремонту, влада шукає кошти, аби відновити їх та використовувати
Про це інформує Radio Moldova.
"Частина з них у процесі приватизації повернулася суб’єктам господарювання або відповідним об’єднанням. І на ці укриття не було акценту. Минулого року була проведена інвентаризація всіх наявних укриттів. Це прихистки в дуже хорошому стані, обладнані, оснащені та діючі", - заявив міністр.
Проте наголосив, що більшість потребують облаштування.
"Але більшість вимагають серйозних інвестицій, вони були покинуті багато років. Крім того, існують особливі умови для їхнього оснащення, забезпечення автономності протягом 10, 15 або 30 днів", - додав він.
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