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Екснардеп Шкіль пояснив, яке значення мають вибори у Франції для України

30 червня, 2024 неділя
15:50
Світ МЗС Франції

Колишній народний депутат, експерт з міжнародної політики, журналіст Андрій Шкіль роз'яснив: якщо крайні сили здобудуть більшість, то парламент контролюватиме питання, пов'язані з Україною

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Таку думку він сказав в етері Еспресо.

"Протистояння в суспільстві надто вже жорстке, проте загроза крайньоправих сил чи так званого правого реваншу все-таки торкає французів і змусить їх реагувати. Тому зазвичай явка на перший тур буває меншою на певних округах. Що в підсумку? Якщо крайньоліві чи крайньоправі не сформують більшості (там 280 депутатів треба), то все в принципі для України нормально. Проблема буде у Франції, проблема буде з місцевими законами, проблема буде з місцевим урядуванням, але Україні нічого не буде загрожувати", - пояснив експерт із міжнародної політики.

Шкіль додав, якщо на позачергових виборах у Франції якась із крайніх політичних сил (ліві чи праві) здобуде більшість, то національні збори, тобто парламент, отримають контроль над важливими для України питаннями.

"Відповідно весь військовий бюджет і всі рішення, які будуть торкатися зовнішньої (підкреслюю) безпеки, що торкається безпосередньо України, мають проходити через парламент. А це буде складно, коли опозиційним до президента є міністр оборони, коли опозиційним до президента є міністр фінансів, міністр економіки й так далі. Бо кабмін буде опозиційний, тому що призначає на посаду президент, але затверджує парламент. І якщо парламент не затвердить, то президент не буде мати того кабміну, який він хоче отримати в самому підсумку.

Тому для України є загроза - перемога однієї з крайніх сил, чи лівих, чи правих. Формування формальної більшості, а не абсолютної Україні нічим таким особливим загрожувати не може", - підсумував народний депутат України IV-VI скликань.

  • Напередодні лідерка французької партії "Національне об’єднання" Ле Пен у випадку перемоги на виборах пообіцяла заблокувати відправку французьких військових до України.
  • У неділю, 30 червня, у Франції стартував перший тур дострокових парламентських виборів після того, як президент Емманюель Макрон розпустив національні збори через поразку на виборах до Європарламенту.  
Теги:
Україна
вибори
політика
Франція
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