Експосол США визнав себе винним у шпигунстві на користь Куби
Колишній посол США Віктор Мануель Роча визнав, що протягом десятиліть шпигував на користь Куби
Про це повідомляє Reuters.
Згідно з документом суду, Роча визнав свої десятиліття роботи на Кубу під час серії зустрічей у 2022 і 2023 роках з агентом ФБР під прикриттям, який видавав себе за таємного представника Головного управління розвідки Куби.
Роча, який обіймав посаду посла США в Болівії з 2000 по 2002 рік, у грудні був звинувачений у скоєнні кількох федеральних злочинів, зокрема в діяльності нелегального іноземного агента та використанні паспорта, отриманого шахрайським шляхом.
США звинуватили Рочу в таємній підтримці Куби та її таємної місії зі збору розвідданих проти Вашингтона з 1981 року.
У середині лютого він не визнав себе винним, але сторони у справі оголосили 29 лютого, що він "змінить свою провину". Вирок призначено на 12 квітня.
Роча заарештували в грудні.
Хто такий Віктор Мануель Роша
Роча працював у Державному департаменті з 1981 по 2002 рік, повідомило Міністерство юстиції, коли йому висунули звинувачення.
Він працював у Раді національної безпеки Білого дому з 1994 по 1995 рік і працював радником командувача Південним командуванням американських військ приблизно з 2006 по 2012 рік, додали у відомстві.
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