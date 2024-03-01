Експосол США визнав себе винним у шпигунстві на користь Куби

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з документом суду, Роча визнав свої десятиліття роботи на Кубу під час серії зустрічей у 2022 і 2023 роках з агентом ФБР під прикриттям, який видавав себе за таємного представника Головного управління розвідки Куби.

Роча, який обіймав посаду посла США в Болівії з 2000 по 2002 рік, у грудні був звинувачений у скоєнні кількох федеральних злочинів, зокрема в діяльності нелегального іноземного агента та використанні паспорта, отриманого шахрайським шляхом.

США звинуватили Рочу в таємній підтримці Куби та її таємної місії зі збору розвідданих проти Вашингтона з 1981 року.

У середині лютого він не визнав себе винним, але сторони у справі оголосили 29 лютого, що він "змінить свою провину". Вирок призначено на 12 квітня.

Роча заарештували в грудні.

Хто такий Віктор Мануель Роша

Роча працював у Державному департаменті з 1981 по 2002 рік, повідомило Міністерство юстиції, коли йому висунули звинувачення.

Він працював у Раді національної безпеки Білого дому з 1994 по 1995 рік і працював радником командувача Південним командуванням американських військ приблизно з 2006 по 2012 рік, додали у відомстві.