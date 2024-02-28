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Поліція Британії підозрює вже шосту особу у шпигунстві на користь Росії

28 лютого, 2024 середа
04:57
Світ Львів- місто шпигунів!

У Британії громадянина Болгарії підозрюють у змові для збору інформації корисної для РФ. Це вже шоста особа яка звинувачується за цим приводом

Про це повідомляє Sky News.

Громадянина Болгарії Тихомира Іванова Іванчева звинувачують у "змові з метою збору інформації, яка може бути прямо чи опосередковано корисною для ворога", каже поліція.

Чоловік збирав інформацію з "метою, що шкодить безпеці та інтересам держави".

Він проживав в Актоні на заході Лондона. Його взяли під варту, а вже 28 лютого має відбутись суд.

"Шостого підозрюваного було ідентифіковано та заарештовано в результаті розслідування, проведеного після попередніх п’яти арештів у цьому розслідуванні, і спльно з Королівською прокуратурою висунуто звинувачення", - сказав керівник відділу боротьби з тероризмом Домінік Мерфі.

Інших обвинувачених, зокрема трьох чоловіків і двох жінок, звинувачують у змові з метою збору інформації, яка була б корисною для ворога в період з серпня 2020 року по лютий 2023 року, і вони раніше вже з'являлися в Олд-Бейлі.

Це 46-річний Орлін Русєв, 42-річний Бізер Джамбазов, 32-річна Катрін Іванова, 32-річний Іван Стоянов і 29-річна Ваня Габерова. Суд над ними має розпочатися в жовтні.

  • У вівторок, 15 серпня, у Великій Британії трьох громадян Болгарії затримали за підозрою в шпигунстві на користь Росії.
Теги:
Росія
Болгарія
Шпигунський скандал
Війна з Росією
Велика Британiя
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