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Підозрюються у шпигунстві на користь Росії: у Британії затримали трьох громадян Болгарії

15 серпня, 2023 вiвторок
13:17
Світ шпигун

У вівторок, 15 серпня, у Великій Британії трьох громадян Болгарії затримали за підозрою в шпигунстві на користь Росії

Про це пише BBC.

Зазначається, що обвинувачених громадян Болгарії затримали ще в лютому 2023 року. З того часу вони перебувають під вартою.

Стверджується, що затримані працювали на російські спецслужби. Їх звинувачують у зберіганні підроблених документів, які засвідчують особу. Серед таких документів, зокрема, паспорти Великобританії, Болгарії, Франції, Італії, Іспанії, Хорватії, Словенії, Греції та Чехії.

Троє обвинувачених були заарештовані відповідно до Закону про державну таємницю антитерористичними детективами столичної поліції, яка відповідає за шпигунство.

Суд над трьома громадянами Болгарії має розпочатися у січні 2024 року в Олд-Бейлі в Лондоні. 

Що відомо про підозрюваних

Слідство встановило, що серед затриманих:

  • 45-річний Орлін Руссев з Грейт-Ярмута, Норфолк;
  • 41-річний Бізер Джамбазов з Харроу, північний захід Лондона;
  • 31-річна Катрін Іванова також з Харроу.

Зазначається, що ця трійця роками жила у Великій Британії, працювала на різних роботах і проживала у приміських будинках.

Поліція Британії встановила, що пан Руссев раніше вів бізнес в Росії. Він переїхав до Великобританії у 2009 році та три роки працював у технічному відділі фінансових послуг.

У його профілі в мережі LinkedIn зазначено, що він володів бізнесом, пов’язаним із сигнальною розвідкою, яка передбачає перехоплення комунікацій або електронних сигналів. Руссев також стверджує, що колись працював радником болгарського міністерства енергетики.

Третя затримана, Катрін Іванова, описує себе у своєму онлайн-профілі на LinkedIn як лаборанта приватного медичного бізнесу.

Колишні сусіди називають Іванову та Джамбазова парою. Останній нібито працював водієм у лікарні.

Пара, яка переїхала до Великобританії приблизно десять років тому, керувала громадською організацією, яка надавала послуги болгарським людям, зокрема знайомлячи їх із "культурою та нормами британського суспільства". Згідно із заявою болгарської влади, вони також працювали на виборчі комісії в Лондоні, які сприяли голосуванню на болгарських виборах громадян, що проживають за кордоном.

  • У березні військовий трибунал у Римі засудив морського офіцера Вальтера Біота до 30 років ув'язнення за передачу конфіденційних даних на користь Російської Федерації.
Кримінал
Росія
Болгарія
Велика Британiя
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