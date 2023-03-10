Капітан ВМС Італії отримав 30 років в'язниці за шпигунство на користь Росії
Військовий трибунал у Римі засудив морського офіцера Вальтера Біота до 30 років ув'язнення за передачу конфіденційних даних на користь Російської Федерації
Про це пишуть у Reuters.
У четвер капітан італійського флоту був визнаний винним у передачі конфіденційних даних Росії і засуджений військовим трибуналом Риму до 30 років ув'язнення.
Зазначається, що 56-річний Вальтер Біот був заарештований у 2021 році, коли передавав інформацію співробітнику російського посольства на автостоянці в Римі.
Згодом Італія вислала двох російських дипломатів і звинуватила Біота у продажу документів, у тому числі секретних документів НАТО, за 5 000 євро.
Його адвокат заявив, що Вальтер Біот не передавав ніяких секретних матеріалів, і оголосив у четвер, що подасть апеляцію на вирок. Військовий прокурор вимагав довічного ув'язнення.
"Біот торгував секретами і був спійманий на місці злочину", - ствердив прокурор у четвер. "Він продемонстрував високий ступінь нелояльності і злочинних здібностей, а також жалюгідну жадібність".
- Президент німецького федерального відомства із захисту конституції Томас Гальденванг попередив про посилення шпигунської діяльності Китаю в Німеччині.
- У Молдові встановили зловмисників, які готували переворот. З п'ятьох підозрюваних двоє під вартою з грудня 2022 року.
- У лютому повідомлялося, що Австралія викрила та нейтралізувала велику шпигунську групу РФ, яка видавала себе за дипломатів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.92
Купівля 37.92Продаж 38.9
-
EUR
Купівля 39.68Продаж 40.79
- Актуальне
- Важливе