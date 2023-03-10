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Капітан ВМС Італії отримав 30 років в'язниці за шпигунство на користь Росії

10 березня, 2023 п'ятниця
10:09
Новини

Військовий трибунал у Римі засудив морського офіцера Вальтера Біота до 30 років ув'язнення за передачу конфіденційних даних на користь Російської Федерації

Про це пишуть у Reuters.

У четвер капітан італійського флоту був визнаний винним у передачі конфіденційних даних Росії і засуджений військовим трибуналом Риму до 30 років ув'язнення.

Зазначається, що 56-річний Вальтер Біот був заарештований у 2021 році, коли передавав інформацію співробітнику російського посольства на автостоянці в Римі.

Згодом Італія вислала двох російських дипломатів і звинуватила Біота у продажу документів, у тому числі секретних документів НАТО, за 5 000 євро.

Його адвокат заявив, що Вальтер Біот не передавав ніяких секретних матеріалів, і оголосив у четвер, що подасть апеляцію на вирок. Військовий прокурор вимагав довічного ув'язнення.

"Біот торгував секретами і був спійманий на місці злочину", - ствердив прокурор у четвер. "Він продемонстрував високий ступінь нелояльності і злочинних здібностей, а також жалюгідну жадібність".

  • Президент німецького федерального відомства із захисту конституції Томас Гальденванг попередив про посилення шпигунської діяльності Китаю в Німеччині. 
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